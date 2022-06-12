С затонувшего парома „Эстония“ начались утечки мазута

О том, что с затонувшего парома вытекает некая горючая субстанция, говорили и раньше, но теперь утечка стала более масштабной. Ее наличие подтверждает береговая охрана западной Финляндии. За ситуацией она следит совместно с береговой охраной Швеции.

По предварительным данным это легкий мазут. Финская береговая охрана взяла пробы утечки, чтобы подтвердить эту теорию.

В нынешней ситуации очистить морские воды не представляется возможным, поскольку легкий мазут быстро испаряется или смешивается с водой.

Если разлив продолжится, береговая охрана совместно с другими ведомствами примет меры по борьбе с ним.

В отношении затонувшей „Эстонии“ продолжается расследование.

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