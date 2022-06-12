Скончался известный радиожурналист Велло Ляэн

Родившийся в 1937 году в Тарту Велло Ляэн окончил Тартуский университет по специальности „библиография“, с 1960 по 1975 год был редактором газеты Эстонской сельскохозяйственной академии „Põllumajanduse Akadeemia“, с 1975 года руководил Тартуской студией Эстонского радио. В 1991-м основал первую в Эстонии частную радиостанцию Raadio Tartu и был ее гендиректором до 2000 года. С 2004 по 2009 год работал ведущим на радиостанции Sun FM.