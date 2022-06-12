Скончался известный радиожурналист Велло Ляэн
В воскресенье, 12 июня, в возрасте 85 лет ушел из жизни журналист и основатель первой эстонской частной радиостанции Raadio Tartu Велло Ляэн. Об этом сообщает ERR.
Родившийся в 1937 году в Тарту Велло Ляэн окончил Тартуский университет по специальности „библиография“, с 1960 по 1975 год был редактором газеты Эстонской сельскохозяйственной академии „Põllumajanduse Akadeemia“, с 1975 года руководил Тартуской студией Эстонского радио. В 1991-м основал первую в Эстонии частную радиостанцию Raadio Tartu и был ее гендиректором до 2000 года. С 2004 по 2009 год работал ведущим на радиостанции Sun FM.
За время своей долгой журналистской карьеры Ляэн делал и телепередачи, например, развлекательную программу „Телесуббота“ (Telelaupäev) вместе с Лембиту Куузе.
В числе прочего Ляэн изучал историю Эстонского радио и писал книги, был одним из основателей Эстонского союза телерадиовещания, неоднократно избирался его руководителем.
Его сын, Иллари Ляэн, поделился печальной новостью на своей странице в Фейсбуке.