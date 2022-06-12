Кая Каллас: Эстония должна как можно скорее сформировать спокойное и компетентное правительство(14)
Лидер Партии реформ Кая Каллас сказала в своем выступлении на общем собрании партии, что Партия реформ хочет как можно быстрее продвинуться в коалиционных переговорах, чтобы новое правительство смогло начать работу в ближайшее время.
„Ситуация в сфере безопасности не показывает признаков улучшения, поэтому крайне важно, чтобы внутриполитическая неопределенность быстро закончилась и в Эстонии появилось спокойное и компетентное правительство“, - сказала Каллас.
Она отметила, что трудно брать на себя ответственность за управление страной в трудные времена, когда не получается принимать популярные решения, но Партия реформ от своей ответственности никогда не уклонялась.
„В настоящее время еще слишком рано говорить о том, как пройдут переговоры с партией Isamaa и социал-демократами и о чем мы договоримся. В любом случае, у нас есть общие точки соприкосновения, и они весьма существенны. Образование на эстонском языке, безопасность, доходы населения - вот те области, которые вероятнее всего будут доминировать на переговорах“.
По словам Каллас, у всех трех политических партий есть относительно совпадающее понимание проблемных сфер, и теперь политикам необходимо договориться об общих решениях. „Ясно, что безопасность Эстонии - это основа нашего существования как свободного государства, и без нее все остальные сферы теряют свою важность и смысл“, - сказала премьер-министр.
„Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы за оставшиеся до выборов девять месяцев создать законодательную базу для перехода в ближайшие годы на обучение на эстонском языке. Поведение России в отношении соседних стран показало, что эту реформу больше откладывать нельзя“, - добавила Кая Каллас.
Забегая вперед, Каллас предсказала, что предстоящие выборы будут непростыми. „Высокая инфляция, спад экономики, доходы людей, энергетический кризис, беженцы - это проблемы, для которых нет простых решений. Выборы будут искушать популистскими посланиями, но Партия реформ помнит, что доходы государства поступают из кармана налогоплательщика и находятся в доверительном управлении правительства. В трудные времена не следует жертвовать долгосрочными целями Эстонии ради краткосрочных выгод, - считает Каллас. - Понимая это и держась вместе, мы переживем эти времена“.
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