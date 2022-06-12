Кая Каллас: Эстония должна как можно скорее сформировать спокойное и компетентное правительство

„Ситуация в сфере безопасности не показывает признаков улучшения, поэтому крайне важно, чтобы внутриполитическая неопределенность быстро закончилась и в Эстонии появилось спокойное и компетентное правительство“, - сказала Каллас.

Она отметила, что трудно брать на себя ответственность за управление страной в трудные времена, когда не получается принимать популярные решения, но Партия реформ от своей ответственности никогда не уклонялась.

„В настоящее время еще слишком рано говорить о том, как пройдут переговоры с партией Isamaa и социал-демократами и о чем мы договоримся. В любом случае, у нас есть общие точки соприкосновения, и они весьма существенны. Образование на эстонском языке, безопасность, доходы населения - вот те области, которые вероятнее всего будут доминировать на переговорах“.

По словам Каллас, у всех трех политических партий есть относительно совпадающее понимание проблемных сфер, и теперь политикам необходимо договориться об общих решениях. „Ясно, что безопасность Эстонии - это основа нашего существования как свободного государства, и без нее все остальные сферы теряют свою важность и смысл“, - сказала премьер-министр.

„Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы за оставшиеся до выборов девять месяцев создать законодательную базу для перехода в ближайшие годы на обучение на эстонском языке. Поведение России в отношении соседних стран показало, что эту реформу больше откладывать нельзя“, - добавила Кая Каллас.