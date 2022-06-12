СОВЕТ ЭКСПЕРТА | Проверьте, не относится ли рыба, которую вы едите, к так называемой "мусорной рыбе"

„В других странах магазины начали предлагать, так называемую, „мусорную рыбу“ - те виды рыб, которые случайно вылавливаются вместе с другими видами. В качестве примера можно привести такие мелкие виды, как густера, карп и плотва. Следует снова напомнить, что наша собственная сельдь - это хорошая рыба, которую стоит употреблять в пищу. Проблема видового разнообразия рыбы по-прежнему остается актуальной и будет меняться только по мере изменения привычек потребления. Это особенно четко можно проследить в контексте вылова сезонной щуки с Чудского озера, которая также продается в Rimi. В частности, последняя относится к видам обозначенным зелёным цветом, а щука из Балтийского моря - жёлтым. Отдавать предпочтение экологически чистой отечественной рыбе - это, безусловно, хорошо“, - говорит Катрин Батс, руководитель отдела ответственного бизнеса компании Rimi Estonia.

Этой весной Эстонский фонд природы (ELF) совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) обновили руководство по устойчивому потреблению рыбы. Руководство, известное как „Рыбный светофор“, вышло в Эстонии уже в четвертый раз. Справочник делит виды рыбы на „зеленые“, „желтые“ и „красные“ категории в соответствии с данными мониторинга ресурсов, местом и методом лова, а также управлением рыболовством. Согласно данным „Рыбного светофора“ многие крупные хищные рыбы чувствуют себя в Балтийском море плохо, а мелкие - намного лучше.

„Для улучшения ситуации необходимы смелые политические решения, как в Эстонии, так и на международном уровне. Если мы хотим, чтобы в будущем в меню появилась отечественная экологически чистая рыба, нам необходимо более внимательно следить за тем, откуда поступает рыба и как ее ловят. По мере изменения окружающей среды меняется и наш рацион питания“, - говорит Йоонас Плаан, эксперт ELF по устойчивому рыболовству.