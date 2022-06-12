СОВЕТ ЭКСПЕРТА | Проверьте, не относится ли рыба, которую вы едите, к так называемой "мусорной рыбе"
Ежегодно совместно с Эстонским фондом дикой природы Rimi дает рекомендации, какие виды рыбы лучше употреблять в пищу согласно состоянию их популяции в мировом океане. В этом году исследование дает повод для умеренного оптимизма: состояние рыбных ресурсов в Балтийском море не ухудшилось. На сегодняшний день существует две четкие рекомендации для устойчивого потребления - отдавать предпочтение пресноводным видам рыбы и мелким видам.
„В других странах магазины начали предлагать, так называемую, „мусорную рыбу“ - те виды рыб, которые случайно вылавливаются вместе с другими видами. В качестве примера можно привести такие мелкие виды, как густера, карп и плотва. Следует снова напомнить, что наша собственная сельдь - это хорошая рыба, которую стоит употреблять в пищу. Проблема видового разнообразия рыбы по-прежнему остается актуальной и будет меняться только по мере изменения привычек потребления. Это особенно четко можно проследить в контексте вылова сезонной щуки с Чудского озера, которая также продается в Rimi. В частности, последняя относится к видам обозначенным зелёным цветом, а щука из Балтийского моря - жёлтым. Отдавать предпочтение экологически чистой отечественной рыбе - это, безусловно, хорошо“, - говорит Катрин Батс, руководитель отдела ответственного бизнеса компании Rimi Estonia.
Этой весной Эстонский фонд природы (ELF) совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) обновили руководство по устойчивому потреблению рыбы. Руководство, известное как „Рыбный светофор“, вышло в Эстонии уже в четвертый раз. Справочник делит виды рыбы на „зеленые“, „желтые“ и „красные“ категории в соответствии с данными мониторинга ресурсов, местом и методом лова, а также управлением рыболовством. Согласно данным „Рыбного светофора“ многие крупные хищные рыбы чувствуют себя в Балтийском море плохо, а мелкие - намного лучше.
„Для улучшения ситуации необходимы смелые политические решения, как в Эстонии, так и на международном уровне. Если мы хотим, чтобы в будущем в меню появилась отечественная экологически чистая рыба, нам необходимо более внимательно следить за тем, откуда поступает рыба и как ее ловят. По мере изменения окружающей среды меняется и наш рацион питания“, - говорит Йоонас Плаан, эксперт ELF по устойчивому рыболовству.
„Большинство людей покупают красную рыбу, такую как лосось или форель. Ассортимент белой рыбы и морепродуктов в Rimi меняется каждую неделю в зависимости от того, что предлагают наши партнеры, которые руководствуются принципами устойчивого рыболовства. В настоящее время сегмент белой рыбы, как правило, немного дешевле, чем сегмент красной рыбы“, - говорит Марис Раннус, руководитель по закупкам сети магазинов Rimi.
В целом, прошлый год можно охарактеризовать как стабильный. Согласно исследованию ELF, изменения среди балтийских видов очень незначительны. Всегда есть возможности для улучшения, но стабильность следует рассматривать в позитивном свете: спустя несколько лет негативная тенденция приостановилась. Популяции тунца также стабилизировались по сравнению с прошлым годом, что, безусловно, является положительной новостью.
К сожалению, это также означает, что состояние рыбных запасов в Балтике не улучшилось по сравнению с прошлым годом. Эстонские прибрежные рыбаки могут радоваться увеличению популяции сельди, но треска, самый важный хищник Балтики, практически исчезла из наших прибрежных вод. Ситуация с пресноводной рыбой в общем несколько лучше, но стоит обратить внимание, что численность судака в Чудском озере снижается. Домашний кулинар, предпочитающий судака, леща или щуку, должен отдать предпочтение рыбе, выловленной во внутренних водоемах.
Важно помнить, что многие рыбные запасы находятся в плохом состоянии, а чрезмерный вылов является основной угрозой. Сегодня во всем мире около 94% запасов промысловой рыбы выловлены или выловлены до допустимых пределов.
Что важно знать о разных сортах рыбы? (WWF/ELF):
Килька, пойманная в Скагерраке, Каттегате и Северном море, из „зеленой“ перешла в „желтую“ категорию. Запасы этого вида резко сократились.
Сельдь в Рижском заливе чувствует себя хорошо, а в этом году возможности вылова даже увеличились.
Положение с пресноводными видами рыбы лучше, но судак из Чудского озера перешел из „зеленой“ категории в „желтую“.
Лосось, пойманный в Балтийском море методом ярусного лова относится к „красной“ категории из-за неэффективного использования ресурсов и небольшой популяции (выращенный на ферме лосось относится к „желтой“ категории).
Палтус, синий палтус, выловленный в северо-западной части Атлантического океана, из-за чрезмерных квот, не учитывающих рекомендации ученых, из „желтой“ категории перенесен в „красную“.
Камбала, пойманная в Борнхольмском море сетями и тралами, также из „желтой“ категории перемещена в „красную“. Рыболовство оказывает негативное влияние на треску и популяцию морских свиней в Балтийском море, поскольку существует проблема вылова и отпускания рыбы обратно в море.
Форель, пойманная в Балтийском море, за исключением Финского залива, теперь тоже относится к „красной“ категории.
Корюшка с Чудского озера в этом году также отнесена в „красную“ категорию. В этом году запасы корюшки находятся в плохом состоянии, поэтому коммерческий промысел запрещен.
Угорь и треска в Балтийском море по-прежнему чувствуют себя плохо. Угорь отнесен в „красную“ категорию. Угорь находится под угрозой исчезновения, а усилия, предпринимаемые на сегодняшний день для улучшения его популяции, к сожалению, не принесли результатов. Осенью 2021 года Международный совет по исследованию моря рекомендовал прекратить весь промысел и разведение угрей.
Этой весной Эстонский фонд природы (ELF) совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) обновили руководство по устойчивому потреблению рыбы. Руководство, известное как „Рыбный светофор“, вышло уже в четвертый раз в Эстонии. Оно дает местным любителям и продавцам рыбы рекомендации о том, какой рыбе или морепродуктам отдавать предпочтение. В Швеции подобные рекомендации издаются уже на протяжении 20 лет, формируя местные пищевые привычки и рынок рыбы. Справочник по ответственному потреблению рыбных ресурсов издан во всех странах Балтийского моря. Он делит виды на зеленые, желтые и красные категории в соответствии с данными мониторинга ресурсов, местом и методом лова, а также управлением рыболовством.
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