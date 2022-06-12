Кая Каллас для The Telegraph: если будет необходимо, мы должны быть готовы к долгой и страшной войне с Россией

Война России в Украине не закончится в одночасье, и мир не наступит завтра.

Россия сейчас является самой прямой угрозой европейской безопасности. В действительности, если ей удастся избежать наказания за свою агрессию, это подорвет покой и безопасность во всем мире. Если агрессию где-то оправдывают, это служит приглашением к ее применению в других местах.

Именно по этой причине мы так стремимся помочь Украине отразить российскую агрессию. Мы защищаем саму идею свободы, территориальной целостности и суверенитета - то есть право на существование как страны и право на жизнь без репрессий.

Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь отбросить российское вторжение и положить конец совершению военных преступлений у нашего порога. В противном случае все будет еще хуже.