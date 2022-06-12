12.06.2022, 09:21
Кая Каллас для The Telegraph: если будет необходимо, мы должны быть готовы к долгой и страшной войне с Россией(9)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала колонку для британской газеты The Sunday Telegraph. В статье она предостерегает от преждевременного мира с Путиным.
Война России в Украине не закончится в одночасье, и мир не наступит завтра.
Россия сейчас является самой прямой угрозой европейской безопасности. В действительности, если ей удастся избежать наказания за свою агрессию, это подорвет покой и безопасность во всем мире. Если агрессию где-то оправдывают, это служит приглашением к ее применению в других местах.
Именно по этой причине мы так стремимся помочь Украине отразить российскую агрессию. Мы защищаем саму идею свободы, территориальной целостности и суверенитета - то есть право на существование как страны и право на жизнь без репрессий.