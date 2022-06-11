Теперь можно брать в аренду автомобили CityBee по более льготной цене

"Пользователи CityBee совершают всё более дальние поездки, поэтому мы упростили политику ценообразования. С новыми пакетами поездок мы определили как период аренды, так и проезжаемый километраж, то есть потребитель знает уже до начала поездки, сколько стоит аренда транспортного средства на желаемый период. Пакеты с фиксированной ценой также обеспечивают более дешёвые поездки для потребителя“, – рассказал руководитель CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.

Он подчеркнул, что цены новых пакетов как минимум на 15% ниже поминутной аренды автомобиля, и в зависимости от транспортного средства добавляются дополнительные скидки.

В то же время, наряду с фиксированными пакетами продолжит действовать прежняя поминутная система „плати по мере использования“, когда окончательная плата за аренду рассчитывается по окончании поездки путём сложения времени использования и пройденных километров. „Это по-прежнему выгодный способ поездок для тех, кто желают проезжать короткие расстояния за малое время. Например, разовые кратковременные поездки по городу“, – объяснил Кивисаар.

В качестве примера новых цен: поездка на Peugeot 208 в случае приобретения пакета на один день и 150 км будет стоить 58 евро. В случае поминутного использования пользователь заплатит 70,89 евро за то же расстояние и время (плата за день 34,89 евро + стоимость километра езды на автомобиле 0,24 евро x 150 км). Для Toyota Yaris Cross соответствующие суммы составят 62 евро и 73,69 евро.

Расстояния пакетов CityBee варьируются от 50 км до 2500 км. Если пользователь превышает указанные в пакете расстояние поездки или время использования транспортного средства, он будет платить за любое из этих превышений на основе системы „плати по мере использовании“, то есть на поминутной основе. Также есть возможность продолжить поездку, купив один или несколько дополнительных пакетов. Однако это необходимо сделать до того, как активное бронирование будет завершено.

С пакетами CityBee вы можете путешествовать куда угодно, но вы должны начинать и заканчивать свои поездки в каршеринговых зонах CityBee, которые расположены в Таллинне и ближайших к нему волостях и ​​городах. Кроме того, CityBee предлагает жителям Таллинна и его ближайших окрестностей возможность предварительно заказать автомобиль в удобное для себя место.