Беженка Алена уже два месяца не знает, где ее дети

Алена начинает нашу беседу с рассказа о своей уникальной сфере деятельности. Последние 15 лет она профессионально занималась оценкой драгоценных металлов, написала и защитила диссертацию по данной теме. Несколько лет назад вместе с акционерами Алена открыла сеть ломбардов. По словам беженки, на сегодняшний день почти все ломбарды Украины работают по методике оценки драгметаллов, разработанной ею. Также эта методика официально принята и используется Национальным банком Украины.

Рассказав о работе, Алена переходит к более драматичной теме — семейному конфликту. Когда двойняшкам Марку и Матвею исполнился год, Алена развелась с мужем. „Новая семья моего бывшего мужа сделала все, чтобы навредить моей карьере, забрать у меня работу и детей. Через пару лет после развода мой бывший муж, отец двойняшек, забрал их на постоянное проживание. Морально это меня сломало. Но даже в это сложное время мне повезло: я встретила много хороших людей. Я продолжала надеяться на правосудие и здравый смысл и мечтала о том дне, когда дети будут рядом со мной“, — откровенно рассказывает женщина.

Все эти годы у Алены и ее бывшего супруга была установлена общая опека над детьми, при этом мать была обязана выплачивать алименты, месяцами не видя своих детей. Судя по ее воспоминаниям, лишь последние пару лет отец стал чаще „делиться“ своим временем с детьми. Так сложилось, что 24 февраля дети находились с мамой. Через три дня после начала российского вторжения отец детей предложил вывезти их на Западную Украину. Алена уточняет, что не была против: „Я не сопротивлялась, потому что оценивала все риски войны. Сама я планировала быть в Киеве, работать и заниматься волонтерской деятельностью“.