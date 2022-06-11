11.06.2022, 10:40
Денис Преснецов: в русской школе хотели бы больше уроков эстонского языка, но проблема в нехватке учителей(1)
ФОТО: Karli Saul / Tiit Blaat
Грустно, когда некоторые чиновники и журналисты высказывают мнение, что в Эстонии как будто бы существует две разные системы образования: отдельная для эстонской школы и отдельная для русской.
На протяжении тридцати лет в эстонской системе образования сложилась ситуация, когда уроков эстонского языка на первой ступени русскоязычных школ было слишком мало (два раза в неделю), и в то же время не было обеспечено увеличение числа учителей эстонского языка. Однако ожидания общества в отношении владения государственным языком людьми, для которых эстонский язык не является родным, чрезвычайно высоки.