Денис Преснецов: в русской школе хотели бы больше уроков эстонского языка, но проблема в нехватке учителей

На протяжении тридцати лет в эстонской системе образования сложилась ситуация, когда уроков эстонского языка на первой ступени русскоязычных школ было слишком мало (два раза в неделю), и в то же время не было обеспечено увеличение числа учителей эстонского языка. Однако ожидания общества в отношении владения государственным языком людьми, для которых эстонский язык не является родным, чрезвычайно высоки.