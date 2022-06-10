Министерство иностранных дел Эстонии вызвало на ковер российского посла

По словам вице-канцлера Министерства иностранных дел Рейна Таммсаара, который встречался с российским послом, то, что сказал Путин, в частности, об эстонском городе Нарва, крайне прискорбно. В то время, когда Россия проводит свою реваншистскую политику в насаждении идеологии „Русского мира“, пытаясь уничтожить украинскую государственность и народ, это совершенно неприемлемо“, - сказал Таммсаар.

На фоне агрессии против Украины внесенный на этой неделе в Государственную Думу России законопроект „об отмене независимости Литвы“, а также угрозы „денацификации“ и „демилитаризации“ других стран опасны и безответственны, считают в МИДе.

„Вместо того чтобы стремиться к соблюдению международного права и основывать свои действия на принципе суверенитета и территориальной целостности государств, Россия попыталась использовать не только армию, но и пропаганду, включая фальсификацию истории, для реализации своих империалистических амбиций. Такой подход обречен на провал и в конечном итоге может оказаться опасным для самой России“, - уверен Таммсаар.

„Эстония не перестанет повторять, что Россия, вторгшись в Украину, серьезно нарушила международное право и должна немедленно выполнить постановление Международного суда от 16 марта“, - напомнил Таммсаар. Министерство иностранных дел повторяет свой призыв к России немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить военные действия и относиться с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных на международном уровне.

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