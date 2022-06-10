Водитель выгнал из автобуса школьника с самокатом. Имел ли он на это право?

Руководитель отдела коммуникаций компании TLT Ольга Полиенко рассказала RusDelfi, что подобные случаи регулируются Законом об общественном транспорте. Так как отдельного пункта, регулирующего перевозку самокатов в законе нет, то самокат классифицируется как багаж. Согласно этому закону пассажир имеет право бесплатно провозить в салоне автобуса одну дорожную сумку, чемодан или другой подобный ручной багаж, а также вспомогательные средства передвижения, собаку-поводыря или собаку-помощника, сопровождающую лицо с ограниченными возможностями, детские коляски, а также мелких животных и птиц в соответствующих клетке, ящике, с намордниками или поводком.

Таким образом, самокаты и другие средства передвижения перевозить в автобусах разрешено. Но стоит помнить, что ваш груз не должен доставлять дискомфорта другим пассажирам. Вы не имеете права препятствовать входу или выходу других пассажиров из транспортного средства.

Если владелец самоката или любого другого багажа не соблюдает правила перевоза (мешает другим пассажирам, препятствует входу/выходу из автобуса, трамвая или троллейбуса), то водитель имеет право попросить пассажира либо соблюдать правила, либо покинуть транспортное средство.

Из ответа Ольги остается не ясным, как вести себя в случае, если водитель отказывается продолжить движение по вине вашего самоката или велосипеда, если вы никому не мешаете. Ольга добавила, что все вопросы, жалобы или благодарности водителю можно передать либо по электронной почте kaebus@tlt.ee, либо связаться с TLT по телефону: 643 4142/643 4000

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