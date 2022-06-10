Даниил Медведев рассказал, кем хотел бы стать после ухода из тенниса
Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев признался, что хотел бы стать автогонщиком после того, как уйдёт из тенниса.
„Я хотел бы стать гонщиком. Конечно, посоревноваться в Формуле-1 мне уже не удастся, но я видел, как некоторые другие спортсмены или актёры выступают в автоспорте, пусть даже на любительском уровне. Кажется, этот вариант возможен для меня по окончании карьеры“, — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосхе.
Напомним, в ближайший понедельник, 13 июня, Даниил Медведев вернётся на первое место в рейтинге ATP. Об этом стало известно на минувшей неделе, после того, как сначала Новак Джокович проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале „Ролан Гаррос“, а затем Александр Зверев из-за травмы не смог продолжить матч с Надалем в полуфинале этого турнира. Ранее в нынешнем году Медведев уже был первой ракеткой мира на протяжении трёх недель.
Источник - Чемпионат
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