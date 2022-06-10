Даниил Медведев рассказал, кем хотел бы стать после ухода из тенниса

„Я хотел бы стать гонщиком. Конечно, посоревноваться в Формуле-1 мне уже не удастся, но я видел, как некоторые другие спортсмены или актёры выступают в автоспорте, пусть даже на любительском уровне. Кажется, этот вариант возможен для меня по окончании карьеры“, — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосхе.

Напомним, в ближайший понедельник, 13 июня, Даниил Медведев вернётся на первое место в рейтинге ATP. Об этом стало известно на минувшей неделе, после того, как сначала Новак Джокович проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале „Ролан Гаррос“, а затем Александр Зверев из-за травмы не смог продолжить матч с Надалем в полуфинале этого турнира. Ранее в нынешнем году Медведев уже был первой ракеткой мира на протяжении трёх недель.

Источник - Чемпионат

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