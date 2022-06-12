Полиция: покупая электросамокат, изучите ПДД!

Владельцы электрических самокатов!

Насколько внимательно вы изучили Правила дорожного движения прежде, чем приобрести самокат? Обратили ли вы внимание на то, какова его мощность, какую скорость он способен развить, разрешен ли самокат для передвижения в общественном пространстве?

Легкое средство передвижения может передвигаться с максимальной скоростью 25 километров в час, максимальная мощность не должна превышать 1 киловатт (исключение составляют выпущенные на рынок до 1 января 2021 года транспортные средства, мощность которых может превышать 25 км в час).

На электрическом самокате, не соответствующем требованиям, предъявляемым к легким транспортным средствам, НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ передвигаться в общественном пространстве.

Электрический самокат, не отвечающий предъявляемым к скорости и мощности требованиям, рассматривается как моторное транспортное средство (мопед или мотоцикл), и на него распространяются требования, предъявляемые к таким средствам. Водитель обязан иметь права на управление транспортным средством, а само средство должно быть зарегистрировано. Поскольку электрический самокат не отвечает необходимым для регистрации требованиям, его невозможно взять на учет.

В этом году по сравнению с тем же периодом прошлого года уже зарегистрировано на 35% больше дорожных происшествий с легкими транспортными средствами. В 85% случаев виновниками происшествия оказывались водители легких транспортных средств. В основном происшествия связаны с паданием с самоката, нередко спровоцированное употреблением спиртных напитков, а также с ездой на самокате вдвоем.

В случае, запечатленном на видео, водитель самоката был наказан за превышение скорости и управление моторным транспортным средством без прав. Правила направлены на то, чтобы обеспечить как вашу безопасность, так и безопасность других участников движения.

За безопасную езду!

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