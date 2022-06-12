Экономика
12.06.2022, 11:05

Как в Эстонии полыхнула инфляция: что сделано неправильно и что будет дальше?

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Иллюстративный график
Иллюстративный график
ФОТО: SHUTTERSTOCK

Рост цен идет по всему миру. В Эстонии он сверхвысокий, почти 20%. Что было сделано неправильно и как теперь себя вести? На эту тему в еженедельнике Eesti Ekspress рассуждает Андрес Вийземанн, один из основателей и собственников банка LHV.

Одной и единственной целью Европейского центробанка является стабильность цен. У центробанка США есть помимо ценовой стабильности также вторая цель - обеспечение трудовой занятости. Ценовой стабильностью по какой-то причине считается годовой двухпроцентный рост цен. „В небольшой инфляции не видят проблемы, потому что это как бы маленький люфт. Как и цепь велосипеда натягивают так, чтобы она имела небольшой свободный ход“, - приводит аналогию Андрес Вийземанн.

После финансового кризиса 2008 года центробанки снизили процентные ставки, чтобы побудить предприятия инвестировать, и стали скупать на рынках ценных бумаг долговые обязательства. В оборот выпустили больше денег. Надеялись на так называемый эффект богатства: если в обороте находится больше денег, то цены на имущество идут вверх. Быстрое повышение ценности имущества может стимулировать людей расходовать больше денег на текущее потребление. Предприятия зарабатывают больше прибыли и смелее нанимают новых работников.

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