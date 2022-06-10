„Она не могла ни пить, ни есть нормально!“ Породистую кошку годами держали в клетке

Кошку породы мейн-кун обнаружили во дворе одного из домов в Силламяэ. О ней сообщили зоозащитникам. По словам нашедших кошку добровольцев, она была крайне истощена, со свалявшейся шерстью, не проявляла ни к чему интереса. „Мы отвезли ее в ветеринарную клинику, где выяснилось, что животное не стерилизовано, у него нет чипа, зато есть анемия и воспаление. В довершение всего с нее сняли несколько клещей“, - сообщил один из добровольцев.

„Кошка была в очень тяжелом состоянии, сейчас ее поместили в приют. Очевидно, животное держали в закрытой клетке только для того, чтобы разводить котят. Кошка не могла нормально есть, пить и ходить. Физически с ней все в порядке, но, по словам врачей, она длительное время находилось в очень маленьком замкнутом помещении. При ходьбе у нее подкашиваются лапы и она передвигается так, словно привыкла только лежать или сидеть. Животное не умеет есть и пить из миски, а когда пьет, наполовину опускает голову в воду“, - рассказал представитель Cats Help.

Сейчас кошка находится в приюте для животных. Ветеринарная клиника, лечившая животное, представила счет в размере 450 евро.

Кошке и зоозащитникам можно помочь, пожертвовав деньги:

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Пояснение: мейн-кун и другие кошки (Maine Coon ja teised kiisud)

В настоящее время на попечении некоммерческой организации находится 375 кошек.

Работают телефонные линии для сбора пожертвований:

900 0020 (стоимость звонка 5€)

900 0001 (стоимость звонка 10€)

900 0021 (стоимость звонка 25€)

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