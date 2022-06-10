ЧП и криминал
10.06.2022, 13:21

ФОТО | Полиция в очередной раз изъяла большую партию наркотиков

 
Изъятый полицией амфетамин
Изъятый полицией амфетамин
ФОТО: PPA

Этой весной сотрудникам полиции удалось задержать нескольких наркоторговцев и изъять партию амфетамина, карфентанила и кокаина.

12 мая в Икла, Пярнумаа, таможенники задержали автомобиль Mercedes с латвийскими номерными знаками, который, как подозревалось, злоумышленники могли использовать для ввоза наркотиков в Эстонию. Во время обыска в машине было обнаружено около 570 граммов серо-бежевого вещества, содержащего карфентанил. Вечером того же дня в Пярну задержали еще один автомобиль с латвийскими номерами, в котором был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором было около 235 граммов кокаина. Месяцем ранее, 15 апреля, сотрудники полиции, осуществлявшие пограничный контроль в Икла, обнаружили более пяти килограммов белого порошкообразного вещества в автомобиле Volvo с латвийскими номерными знаками. Экспертиза установила, что это был амфетамин. Кроме того, в той же машине полицейские обнаружили около 260 граммов карфентанила.

По словам главы криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргуса Распеля, в машинах, задержанных 12 мая, за рулем находились граждане Латвии. Обоих мужчин полиция задержала по подозрению в торговле наркотиками. В машине, задержанной 15 апреля, также находился гражданин Латвии, которого тоже задержали в качестве подозреваемого. Позже полиция арестовала еще одну гражданку Латвии, которую также подозревают в ввозе наркотиков в Эстонию. В настоящее время все четверо граждан Латвии заключены судом под стражу.

„Конечным пунктом назначения, куда должны были попасть наркотики, был не Пярну, их должны были доставить в другие места Эстонии, но, к счастью, мы перехватили их до того, как они попали в оборот“, - сказал Маргус Распель. По его словам, карфентанил - чрезвычайно сильное и опасное наркотическое вещество, которое в Эстонии наиболее распространено в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Карфентанил - это синтетическое вещество, одно из соединений, получаемых из фентанила, но примерно в сто раз сильнее фентанила. „Следовательно, карфентанил - это вещество, вызывающее очень быстрое психологическое и физическое привыкание, которое может легко привести к передозировке или смерти. Ликвидируя это вещество с рынка, мы спасаем жизни людей. Полиция продолжит работу по ликвидации группировок наркопреступников в целях предотвращения ввоза наркотиков в Эстонию“, - сказал Распел.

Изъятый полицией карфентанил

По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Лийзы Нуут, правоохранительные органы постоянно работают над устранением источников дохода преступников. „Преступление не должно никому приносить выгоду, потому что только в таком случае пропадет желание его совершать. Тем более, когда такие опасные препараты представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей. Карфентанила, изъятого за последние несколько месяцев, хватило бы для наркотического опьянения 230 000 человек, а выручка от его продажи могла составить более двух миллионов евро. Это, учитывая небольшой размер Эстонии, где должны были продавать столь опасные вещества, ужасает“, - сказала Нуут.

По всем трем делам были возбуждены уголовные дела, которые ведет Ляэнеская окружная прокуратура и криминальное бюро Ляэенской префектуры. Двоих мужчин и женщину подозревают в групповом незаконном обороте крупных партий наркотических веществ, что в случае признания их виновными может караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Против еще одного мужчины выдвинуто обвинение в незаконном обороте крупных партий наркотических веществ, что влечет за собой возможное наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.

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