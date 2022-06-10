ФОТО | Полиция в очередной раз изъяла большую партию наркотиков

12 мая в Икла, Пярнумаа, таможенники задержали автомобиль Mercedes с латвийскими номерными знаками, который, как подозревалось, злоумышленники могли использовать для ввоза наркотиков в Эстонию. Во время обыска в машине было обнаружено около 570 граммов серо-бежевого вещества, содержащего карфентанил. Вечером того же дня в Пярну задержали еще один автомобиль с латвийскими номерами, в котором был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором было около 235 граммов кокаина. Месяцем ранее, 15 апреля, сотрудники полиции, осуществлявшие пограничный контроль в Икла, обнаружили более пяти килограммов белого порошкообразного вещества в автомобиле Volvo с латвийскими номерными знаками. Экспертиза установила, что это был амфетамин. Кроме того, в той же машине полицейские обнаружили около 260 граммов карфентанила.

По словам главы криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргуса Распеля, в машинах, задержанных 12 мая, за рулем находились граждане Латвии. Обоих мужчин полиция задержала по подозрению в торговле наркотиками. В машине, задержанной 15 апреля, также находился гражданин Латвии, которого тоже задержали в качестве подозреваемого. Позже полиция арестовала еще одну гражданку Латвии, которую также подозревают в ввозе наркотиков в Эстонию. В настоящее время все четверо граждан Латвии заключены судом под стражу.