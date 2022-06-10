ФОТО | Полиция в очередной раз изъяла большую партию наркотиков
Этой весной сотрудникам полиции удалось задержать нескольких наркоторговцев и изъять партию амфетамина, карфентанила и кокаина.
12 мая в Икла, Пярнумаа, таможенники задержали автомобиль Mercedes с латвийскими номерными знаками, который, как подозревалось, злоумышленники могли использовать для ввоза наркотиков в Эстонию. Во время обыска в машине было обнаружено около 570 граммов серо-бежевого вещества, содержащего карфентанил. Вечером того же дня в Пярну задержали еще один автомобиль с латвийскими номерами, в котором был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором было около 235 граммов кокаина. Месяцем ранее, 15 апреля, сотрудники полиции, осуществлявшие пограничный контроль в Икла, обнаружили более пяти килограммов белого порошкообразного вещества в автомобиле Volvo с латвийскими номерными знаками. Экспертиза установила, что это был амфетамин. Кроме того, в той же машине полицейские обнаружили около 260 граммов карфентанила.
По словам главы криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргуса Распеля, в машинах, задержанных 12 мая, за рулем находились граждане Латвии. Обоих мужчин полиция задержала по подозрению в торговле наркотиками. В машине, задержанной 15 апреля, также находился гражданин Латвии, которого тоже задержали в качестве подозреваемого. Позже полиция арестовала еще одну гражданку Латвии, которую также подозревают в ввозе наркотиков в Эстонию. В настоящее время все четверо граждан Латвии заключены судом под стражу.
„Конечным пунктом назначения, куда должны были попасть наркотики, был не Пярну, их должны были доставить в другие места Эстонии, но, к счастью, мы перехватили их до того, как они попали в оборот“, - сказал Маргус Распель. По его словам, карфентанил - чрезвычайно сильное и опасное наркотическое вещество, которое в Эстонии наиболее распространено в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Карфентанил - это синтетическое вещество, одно из соединений, получаемых из фентанила, но примерно в сто раз сильнее фентанила. „Следовательно, карфентанил - это вещество, вызывающее очень быстрое психологическое и физическое привыкание, которое может легко привести к передозировке или смерти. Ликвидируя это вещество с рынка, мы спасаем жизни людей. Полиция продолжит работу по ликвидации группировок наркопреступников в целях предотвращения ввоза наркотиков в Эстонию“, - сказал Распел.
По словам прокурора Ляэнеской окружной прокуратуры Лийзы Нуут, правоохранительные органы постоянно работают над устранением источников дохода преступников. „Преступление не должно никому приносить выгоду, потому что только в таком случае пропадет желание его совершать. Тем более, когда такие опасные препараты представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей. Карфентанила, изъятого за последние несколько месяцев, хватило бы для наркотического опьянения 230 000 человек, а выручка от его продажи могла составить более двух миллионов евро. Это, учитывая небольшой размер Эстонии, где должны были продавать столь опасные вещества, ужасает“, - сказала Нуут.
По всем трем делам были возбуждены уголовные дела, которые ведет Ляэнеская окружная прокуратура и криминальное бюро Ляэенской префектуры. Двоих мужчин и женщину подозревают в групповом незаконном обороте крупных партий наркотических веществ, что в случае признания их виновными может караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Против еще одного мужчины выдвинуто обвинение в незаконном обороте крупных партий наркотических веществ, что влечет за собой возможное наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.
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