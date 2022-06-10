Таллинн учредит новый вид денежной субсидии для детей

В четверг горуправа приняла решение представить в горсобрание проект постановления, при утверждении которого, в конце лета начнет выплачиваться субсидия „В школу на велосипеде“. На получение единоразовой выплаты на сумму до 100 евро будут иметь право дети в возрасте от 10 до 15 лет, которые в течение текущего года получили права на управление велосипедом, согласно регистру народонаселения живут в Таллинне, а велосипед куплен в тот же год, когда представлено ходатайство о субсидии.

„Наша цель – повысить безопасность детей, участвующих в дорожном движении, увеличить число велосипедистов среди молодежи и способствовать распространению здорового образа жизни среди горожан. Сдача экзамена на получение прав велосипедиста дает уверенность, что ребенок умеет выбирать правильную технику вождения и оценивать, где ехать безопасно. Привычка к передвижению на велосипеде, сформированная в юные годы, а также приобретенные знания с большой вероятностью останутся с детьми на всю жизнь. Для того, чтобы стоимость велосипеда не становилась препятствием, а также, чтобы подтолкнуть к покупке велосипеда, город хочет поддержать приобретение этого средства передвижения“, - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.

Выплата субсидии увеличила бы число школьников, использующих велосипед ежедневно, а также долю велосипедистов в дорожном движении Таллинна.

Целью выплаты субсидии является увеличить число детей, которые сдают экзамен на получение прав на управление велосипедом, что увеличило бы их осведомленность о правилах дорожного движения и повысило бы безопасность на дорогах. Согласно закону о дорожном движении, самостоятельно двигаться по проезжей части на велосипеде могут дети от 10 до 15 лет при наличии прав велосипедиста.