ЧП и криминал
10.06.2022, 11:27

В столкновении двух авто пострадали три человека: одного пришлось вызволять при помощи гидравлики

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

Вчера в столичном районе Хааберсти произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего одного человека пришлось вызволять из кабины при помощи спасателей.

9 июня в 15.31 спасатели выехали в Хааберсти на улицу Мыйза, где произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух легковых автомобилей один из водителей - пожилой человек - оказался зажат рулем.

Воспользовавшись гидравлическим инструментом, спасатели освободили водители и в 16.05 поместили его на специальных носилках в автомобиль скорой помощи.

Скорая доставила в больницу трех человек.


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