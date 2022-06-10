10.06.2022, 11:27
В столкновении двух авто пострадали три человека: одного пришлось вызволять при помощи гидравлики
ФОТО: | Ekspress Meedia
Вчера в столичном районе Хааберсти произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего одного человека пришлось вызволять из кабины при помощи спасателей.
9 июня в 15.31 спасатели выехали в Хааберсти на улицу Мыйза, где произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух легковых автомобилей один из водителей - пожилой человек - оказался зажат рулем.
Воспользовавшись гидравлическим инструментом, спасатели освободили водители и в 16.05 поместили его на специальных носилках в автомобиль скорой помощи.
Скорая доставила в больницу трех человек.