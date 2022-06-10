Будьте осторожны! Как распознать мошенника?

Мошенники в основном представляются онлайн-продавцами через поддельный веб-сайт или поддельные рекламные объявления, размещенные на сайте реального продавца. Резкий рост числа бронирований авиабилетов и жилья, сопровождающий летние отпуска, также означает пик сезона для мошенников. Создать сайт, который будет выглядеть честным и заслуживающим доверия, очень просто, и для этого не требуется специальных знаний.

„Часто используются имитационный дизайн веб-сайтов, логотипы и доменные имена, схожие с логотипами и доменными именами реальных ритейлеров. Многие мошеннические сайты предлагают дорогие товары по очень низким ценам, и это должно быть первым тревожным знаком для покупателя. Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то обычно это и есть обман“, – говорит Кийк.

По данным Эстонской ассоциации электронной торговли, онлайн-торговля уже составляет не менее 15% от общего объема розничной торговли. Чтобы не потерять деньги в мошенническом интернет-магазине, Кийк советует в первую очередь проверять бэкграунд продавца. Если вы найдете негативную информацию, то следует быть особенно осторожным при совершении покупки. Также стоит проверить, есть ли на сайте правила возврата или возмещения – в лучших интернет-магазинах есть подробные процедуры рассмотрения жалоб на случай, если что-то пойдет не так.

„Часто для того, чтобы обмануть людей и заставить их сделать заказ, достаточно красивой фотографии, которая привлекает внимание, хотя и не соответствует действительности. Поддельное жилье часто рекламируется на официальных сайтах, но при бронировании могут попросить внести предоплату на частный счет при отдельном контакте или перенаправить клиента на поддельный сайт“, – добавляет Кийк, приводя пример возможного мошенничества.

На что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенничества в сфере онлайн-продаж: