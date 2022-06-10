ФОТО | Запрещенные российские ТВ-каналы вдруг появились в телевизоре. Погода виновата?

Как рассказал читатель, у него вдруг появилась возможность смотреть 18 российских телевизионных каналов, правда, с переменным успехом — каналы то появлялись, то исчезали. В списке периодически оказывались и финские телеканалы. Между тем, читатель заказывал в Elisa классический пакет, включающий только ETV, ETV2 ja ETV+, все прочие телеканалы были ему недоступны.