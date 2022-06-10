10.06.2022, 11:29
ФОТО | Запрещенные российские ТВ-каналы вдруг появились в телевизоре. Погода виновата?(24)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Одним прекрасным вечером читателю Delfi телевизор преподнес „сюрприз“: в списке телеканалов появились не заказанные им российские ТВ-каналы, включая такие, как „Россия 24“, „Карусель“, „ТВ Центр“ и СТС, вещание которых находится под запретом.
Как рассказал читатель, у него вдруг появилась возможность смотреть 18 российских телевизионных каналов, правда, с переменным успехом — каналы то появлялись, то исчезали. В списке периодически оказывались и финские телеканалы. Между тем, читатель заказывал в Elisa классический пакет, включающий только ETV, ETV2 ja ETV+, все прочие телеканалы были ему недоступны.