Абсурдный случай: компания сделала пожертвование Украине, но была наказана

После вторжения России в Украину первым для компании Topauto стал вопрос о том, как можно быстро и эффективно помочь Украине. И вот, первого марта, пожертвование в размере 50 000 евро было отправлено украинской армии.

В тот же день в марте президент EVEA Хейки Ритс также направил обращение, в котором утверждал, что государство не должно ограничивать пожертвования или зарабатывать на них. В начале апреля в Закон о подоходном налоге были внесены изменения.

„К сожалению, польза от этого обращения была лишь частичная, - говорит председатель правления Topauto Янель Селль. Из списка были исключены целевые пожертвования, которые были отправленные непосредственно на счет нуждающегося. Например, в апреле компания должна была заплатить Эстонской Республике 12 500 евро подоходного налога за помощь Украине.

„Нашей целью было обеспечить, чтобы пожертвование быстро дошло до получателя“, - объяснил он в обращении к министерству, требуя полного освобождения пожертвований Украине от подоходного налога.

„Если вы переводите деньги напрямую, то должны заплатить подоходный налог“

Главный специалист по связям с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре пояснила, что подоходный налог не нужно платить только в том случае, если получатель включен в список организаций, имеющих льготы по подоходному налогу. Это - некоммерческие организаций, фонды и религиозные объединения.

Весной в этот список было добавлены следующие объединения: MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Ukraina Kultuurikeskus, Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Punane Rist, Päästeliit и Rotary Klubi Tallinn Vanalinn. Во всех остальных случаях подоходный налог необходимо уплатить.