Источники: Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ в составе РФ

Как ранее писала „Медуза“, также Кремль ищет политтехнологов на должности „политруков“ или „замполитов“, которые будут работать на занятых российскими войсками украинских территориях. Сейчас, по словам трех источников „Медузы“, близких к АП, эта работа „активизировалась“. При этом поиски ведут уже не сотрудники управления внутренней политики, которое возглавляет Андрей Ярин (считается близким к „силовому блоку“ российский власти), а управление по делам Госсовета, в котором работает Рапопорт и которым руководит соратник Сергея Кириенко Александр Харичев. „Ищут людей, которые имеют опыт работы с оппозицией, могут действовать как-то нестандартно, потому что задачи на Донбассе нетривиальные“, — отметил один из источников.

При этом Рапопорт, по словам двух собеседников „Медузы“, сейчас и сам находится в Донбассе — а также периодически приезжает в Херсонскую и Запорожскую области. Один из источников „Медузы“ даже назвал чиновника главным кандидатом на должность полномочного представителя президента в новом федеральном округе: „Кириенко хочет контролировать процессы и поставить туда своего приближенного“. Об этом же рассказал еще один собеседник „Медузы“, близкий к администрации президента. Однако источник, близкий к руководству „Единой России“, информацию о том, что Борис Рапопорт может стать полпредом, не подтвердил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы „Медузы“ не ответил, с самим Борисом Рапопортом оперативно связаться не удалось.



Приоритет для работы на оккупированных территориях Кремль отдает российским кадрам. Первым замруководителя аппарата ДНР уже стал близкий к Кремлю политтехнолог Александр Костомаров, который работал в администрациях Архангельской, Московской, Липецкой и Ульяновской областей. „Он умеет ломать людей, добиваться того, что от него требуют начальники. Ломает даже там, где есть сопротивление. Приезжает и нагибает. По факту Костомаров будет руководителем аппарата, местным Кириенко в Донецке“, — пояснил в беседе с „Медузой“ чиновник, работавший с Костомаровым.