Источники: Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ в составе РФ
Как утверждают источники „Медузы“, Кремль хочет объединить оккупированные территории Украины в новый федеральный округ в составе РФ. Управлять им будут „варяги“ из команды Кириенко, пишет Медуза.
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей планируется объединить в один федеральный округ в составе России. О готовящемся создании нового округа „Медузе“ рассказали три источника, близких к администрации президента РФ.
„Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут“, — пояснил один из источников.
По информации собеседников „Медузы“, создание округа курирует заместитель руководителя департамента АП по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт. Он уже занимался Донбассом в 2014 году — тогда чиновник занимал пост заместителя главы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. В то время самопровозглашенные ДНР и ЛНР от Кремля курировал Владислав Сурков (в должности помощника президента). Вместе с Сурковым Рапопорт работал и в середине 2000-х. Тогда Сурков был заместителем главы АП, а Рапопорт — замглавы департамента региональной политики Кремля.
В Кремле Рапопорта называют „кризисным менеджером“. Например, именно он работал в Приморском крае на губернаторской кампании Олега Кожемяко в 2018 году — после того, как предыдущий кандидат от власти не смог выиграть выборы у коммуниста. По информации источников „Медузы“, участвовал Рапопорт и в выборах губернатора Санкт-Петербурга 2019 года, на которых от власти баллотировался Александр Беглов. В 2021 году он же занимался выборами в Законодательное собрание города, кроме того чиновник вошел в федеральный штаб „Единой России“ на выборах в Госдуму.
По словам собеседников „Медузы“, сейчас Рапопорт занимается подбором кадров для работы в администрациях самопровозглашенных республик Донбасса, городов в ДНР и ЛНР, а также в „военно-гражданских администрациях“ в Херсонской и Запорожской областях Украины. Именно эти чиновники должны будут подготовить проведение референдумов о присоединении к России. Пока обсуждаются две даты их проведения. Первая — „в середине июля, если ситуация на фронте позволит“. И вторая, „более реальная“ — 11 сентября, в единый день голосования в России (в этот же день пройдут губернаторские выборы).
Как ранее писала „Медуза“, также Кремль ищет политтехнологов на должности „политруков“ или „замполитов“, которые будут работать на занятых российскими войсками украинских территориях. Сейчас, по словам трех источников „Медузы“, близких к АП, эта работа „активизировалась“. При этом поиски ведут уже не сотрудники управления внутренней политики, которое возглавляет Андрей Ярин (считается близким к „силовому блоку“ российский власти), а управление по делам Госсовета, в котором работает Рапопорт и которым руководит соратник Сергея Кириенко Александр Харичев. „Ищут людей, которые имеют опыт работы с оппозицией, могут действовать как-то нестандартно, потому что задачи на Донбассе нетривиальные“, — отметил один из источников.
Несколько политтехнологов, с которыми на условиях анонимности побеседовала „Медуза“, рассказали, что уже получали предложения поработать „политруками“ на украинских территориях. Им предлагались должности заместителей глав городов. „Курировать политику, общественную жизнь, медиа, подготовку к референдумам. Даже социалку“, — объяснил один из технологов.
При этом Рапопорт, по словам двух собеседников „Медузы“, сейчас и сам находится в Донбассе — а также периодически приезжает в Херсонскую и Запорожскую области. Один из источников „Медузы“ даже назвал чиновника главным кандидатом на должность полномочного представителя президента в новом федеральном округе: „Кириенко хочет контролировать процессы и поставить туда своего приближенного“. Об этом же рассказал еще один собеседник „Медузы“, близкий к администрации президента. Однако источник, близкий к руководству „Единой России“, информацию о том, что Борис Рапопорт может стать полпредом, не подтвердил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы „Медузы“ не ответил, с самим Борисом Рапопортом оперативно связаться не удалось.
Приоритет для работы на оккупированных территориях Кремль отдает российским кадрам. Первым замруководителя аппарата ДНР уже стал близкий к Кремлю политтехнолог Александр Костомаров, который работал в администрациях Архангельской, Московской, Липецкой и Ульяновской областей. „Он умеет ломать людей, добиваться того, что от него требуют начальники. Ломает даже там, где есть сопротивление. Приезжает и нагибает. По факту Костомаров будет руководителем аппарата, местным Кириенко в Донецке“, — пояснил в беседе с „Медузой“ чиновник, работавший с Костомаровым.
Правительство самопровозглашенной ДНР также возглавил „варяг“ из России — Виталий Хоценко, который работал начальником департамента в федеральном Минпромторге. Заместителем председателя правительства ЛНР стал бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Оба чиновника учились в так называемой школе губернаторов — по специальной программе РАНХиГС.
„Для Кириенко это модельный регион. Он хочет показать Путину, что у него есть управленческая команда, что он может заниматься даже такими сложными задачами и стать преемником“, — подчеркнул один из близких к АП источников „Медузы“. При этом он добавил, что у первого замглавы АП есть и более приземленные интересы: „В регион пойдут очень серьезные финансовые потоки, Кириенко хочет их контролировать“.
Собеседник добавил, что главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник тоже в ближайшее время могут лишиться своих постов (в администрациях самопровозглашенных республик на запросы „Медузы“ на момент публикации не ответили). Их также предполагается заменить на росийских чиновников: „Бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами быть не должно. Деньги должны идти в правильном направлении“.