Марк Фейгин: „Путин продолжает войну от неуверенности“

Много разговоров про Северодонецк. Что сейчас будет происходить в тех регионах? Не отказывается ли Кремль от полномасштабной оккупации их территорий и плана на штурм? Что там будет происходить и что происходит сейчас?



Несколько дней назад там начались наступательные и контр-наступательные действия со стороны мин.обороны РФ. Действительно, в трех основных направлениях - Северодонецк, Изюм и в Запорожском направлении. В Запорожье там ничего не удалось добиться. Что касается Северодонецка, там та же история. Идут попытки перерезать дорогу на Лисичанск, взять в кольцо и создать присловутый котел. Но не сильно успешно. И эти попытки продолжаются уже много недель, с начала апреля.

(…)



Вы верите в том, что срочников будут массово использовать?



Во-первых, военкоматы уже поджигают и молодежь уже массово уклоняется. И в мирное время сложно, так сейчас еще и война. Риски возрастают многократно. Одно дело - ты просто служишь в армии - это, по сути, тюрьма. Тем более сейчас, с учетом, что идет война, мотивация идти в армию риски попасть на театр боевых действий возрастают многократно. Что касается родителей, я не вижу организованного частного возмущения, нежелания их отправлять своих детей. Комитета солдатский матерей уже давно не существует. Формально заявляют, что срочников не призывают. Но где эта грань между срочником и контрактником? В Украине уже в плену находятся срочники. У Путина, при его трусости, может не быть другой возможности. Резервы исчерпаны, а эти резервы - нескончаемые. Там не спрашивают. Контрактник еще может „кочевряжиться“, а солдат-срочник, пройдя КМБ (Курс молодого бойца - прим.RusDelfi) - такого отправят и все, страну ведь надо защищать.



Какие на самом деле у Путина?



Он понимает, что нет никаких гарантий, что Украина сама остановится и не начнет контр-наступление, чтобы захватить уже оккупированные территории. Ему мало оставить за собой уже захваченные территории. Ему нужно заставить, чтобы Украина подписала согласие на то, что эти территории де-факто больше не являются предметом спора. Я бы сказал, что Путин продолжает эту операцию от неуверенности, ему нужно добитья максимального успеха, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров на его условиях, чего пока не происходит. Он бы остановился на достигнутом, если бы Украина признала оккупированные территории коннтролируемыми Москвой.



Насколько это может быть продолжительный конфликт?



Смотрите выше!