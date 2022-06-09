Совет Европы: Эстония должна предпринять шаги по борьбе с дискриминацией и разжиганием ненависти(9)
Совет Европы опубликовал доклад о расизме и нетерпимости, в котором призвал власти Эстонии ввести противодействующие дискриминации законы и бороться с расизмом и нетерпимостью в отношении ЛГБТИ.
Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) отмечает, что, несмотря на существующие в Эстонии проблемы, с момента публикации отчета 2015 года был достигнут определенный прогресс.
Однако, несмотря на это, Комиссия по-прежнему выражает обеспокоенность в отношении некоторых проблем.
Нарекания в отношении Эстонии и методы, предложенные для изменения ситуации
Уполномоченный по вопросам гендерного равенства и равного обращения должен быть полностью независимым, у него должна быть хорошая команда и достаточное финансирование.
В Закон о равном обращении и другие соответствующие законы должны быть внесены поправки, гарантирующие эффективность борьбы с дискриминацией, а также, в соответствии с рекомендациями ЕКРН, - с расизмом.
Действующая законодательная база по признанию пола и смене пола должна быть изменена в соответствии со стандартами Совета Европы.
Государственные органы должны более эффективно реагировать на инциденты с разжиганием ненависти, сформировав для этого межведомственную рабочую группу для разработки стратегии эффективного противодействия разжиганию ненависти на почве расизма и нетерпимости в отношении к ЛГБТИ. Тех, кто разжигает ненависть преступным путем, необходимо привлекать к ответственности и наказывать.
И, наконец, чтобы разработать новые и эффективные образовательные стратегии, власти должны тесно взаимодействовать с практикующими специалистами, в частности, с учителями и иными педагогами, работающими в школах с русским и другими языками, а также с родителями и местным населением.
Достижения, за которые Эстония получила высокую оценку
С 2015 года действует концепция школы без травли и ряд программ по борьбе с травлей. Общество стало более восприимчивым к ЛГБТИ-сообществу, также были предприняты шаги по обеспечению равенства для ЛГБТИ, начаты меры по борьбе с разжиганием ненависти, например, посредством общенациональной кампании по обеспечению равенства и инклюзивности. Также была улучшена работа службы поддержки жертв и предприняты усилия по вовлечению цыган в жизнь общества, особенное внимание уделяется цыганским женщинам.
В отчете также подчеркивается, что много средств было вложено в интеграцию русскоязычного населения и интеграцию лиц, пользующихся международной защитой, с особым акцентом на освоение языка и навыков работы на рынке труда.
В нем отмечается, что разрыв между школами с эстонским и русским языком обучения несколько сократился. Этому способствует наличие школ с языковым погружением.
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