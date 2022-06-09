Совет Европы: Эстония должна предпринять шаги по борьбе с дискриминацией и разжиганием ненависти

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) отмечает, что, несмотря на существующие в Эстонии проблемы, с момента публикации отчета 2015 года был достигнут определенный прогресс.

Однако, несмотря на это, Комиссия по-прежнему выражает обеспокоенность в отношении некоторых проблем.

Нарекания в отношении Эстонии и методы, предложенные для изменения ситуации

Уполномоченный по вопросам гендерного равенства и равного обращения должен быть полностью независимым, у него должна быть хорошая команда и достаточное финансирование.

В Закон о равном обращении и другие соответствующие законы должны быть внесены поправки, гарантирующие эффективность борьбы с дискриминацией, а также, в соответствии с рекомендациями ЕКРН, - с расизмом.

Действующая законодательная база по признанию пола и смене пола должна быть изменена в соответствии со стандартами Совета Европы.

Государственные органы должны более эффективно реагировать на инциденты с разжиганием ненависти, сформировав для этого межведомственную рабочую группу для разработки стратегии эффективного противодействия разжиганию ненависти на почве расизма и нетерпимости в отношении к ЛГБТИ. Тех, кто разжигает ненависть преступным путем, необходимо привлекать к ответственности и наказывать.

И, наконец, чтобы разработать новые и эффективные образовательные стратегии, власти должны тесно взаимодействовать с практикующими специалистами, в частности, с учителями и иными педагогами, работающими в школах с русским и другими языками, а также с родителями и местным населением.

Достижения, за которые Эстония получила высокую оценку