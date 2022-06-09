Новости дня
09.06.2022, 16:10

ЕЦБ огласил план по повышению процентных ставок

 
Здание ЕЦБ
Здание ЕЦБ
ФОТО: Pixabay

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, сообщает Интерфакс.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

„Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов“.

В случае сохранения текущих темпов инфляции или их усиления „более значительное повышение ставки будет целесообразным“, отмечают в ЕЦБ.

После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии