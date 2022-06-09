09.06.2022, 16:10
ЕЦБ огласил план по повышению процентных ставок
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
„Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов“.
В случае сохранения текущих темпов инфляции или их усиления „более значительное повышение ставки будет целесообразным“, отмечают в ЕЦБ.
После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами.