ФОТО | Финны оказались быстрее. Огромное судно-терминал СПГ стоимостью в сотни миллионов нашло себе дом

Совместно арендуемое Финляндией и Эстонией судно Exemplar достигает 291 метра в длину, а его ширина - 43 метра. Емкость хранилища составляет 151 000 кубометров газ а. Общая стоимость проекта оценивается в 460 млн евро за 10 лет.

„Наш порт находится недалеко от выведенной из эксплуатации угольной электростанции и предлагает почти готовую к использованию инфраструктуру и оптимальное расположение для первого в Финляндии плавучего терминала сжиженного природного газа“, — сказал генеральный директор Fortum Маркус Раурамо.

Процесс, начавшийся в апреле, возглавила газотранспортная компания Gasgrid. Это они нашли десятилетнее судно Exemplar. Он выглядит как корабль, но фактически это мобильная часть газовой инфраструктуры, своего рода „газовый преобразователь“. СПГ представляет собой природный газ, переведенный в жидкую форму. Его можно обратно преобразовать в газ и затем направить в газовую сеть. Exemplar будет поставлен на якорь в порту Inkoo и подключен к сети. В Эстонию газ поступает через Balticconnector, двунаправленный двунаправленный морской/наземный газопровод-интерконнектор, соединяющий эстонские и финские газовые сети. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.