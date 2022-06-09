Замены в Таллиннском горсобрании: три замещающих депутата ушли, экс-министры вернулись

Закон о правительстве республики исключает возможность того, чтобы министр одновременно являлся членом городского собрания, поэтому их полномочия были приостановлены.

Теперь же они вне правительственной службы, и, начиная со вчерашнего дня, снова депутаты столичного горсобрания. Трое замещающих членов должны депутатские кресла освободить: Ирина Эмбрих, Владимир Афанасьев и Лариса Новожилова.

Таави Аас также вернулся и в Рийгикогу.

Для Терика, наверное, немного непривычно снова оказаться в роли так называемого простого уполномоченного. С 18 апреля 2019 года по ноябрь 2021 года он был председателем Таллиннского горсобрания. Позже он перенял из рук Аннели Отти, которая объявила о своей отставке в ноябре прошлого года, пост министра культуры.

Конечно, не исключено, что вскоре Аас, Кийк и Терик вновь получат должности в каких-то министерствах. На данный момент многое зависит от очередного хода Isamaa, который станет известен после субботнего совета партии.