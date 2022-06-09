Яанус Карилайд: мы пойдем до конца с законопроектом о повышении детских пособий

„По тому, как прошло сегодняшнее заседание, можно сделать определенные выводы. Совсем недавно реформисты подвергли жесткий критике предпринятую EKRE обструкцию, когда заседания затягивались в ущерб людей с недостатками здоровья. Однако сейчас они используют точно такую же тактику – затягивают заседания, только теперь это происходит за счет благополучия семей с детьми. Получается, политическая культура реформистов нисколько не лучше, и они даже не пытаются скрывать, что используют двойные стандарты“, - сказал Карилайд.



По словам Карилайда, являясь лишь формально правящей партией, реформисты препятствуют работе парламентского большинства. Это, отметил он, войдет в историю политики нашей страны как пример сомнительной и нечистоплотной тактики. „Стиль поведения реформистов - „я знаю, как надо“, является намеренным препятствием принятию законопроекта, который поддерживают больше половины депутатов. К сожалению, голосование по этому законопроекту невозможно привязать к вотуму доверия. Такое препятствие работе парламента ставит под удар правовое государство, а также говорит о том, что ради власти реформисты готовы на все. Быть у власти, цепляться за свои кресла для них важнее, чем необходимость считаться с парламентским большинством“, - отметил он.



Он добавил, что Кая Каллас, безусловно, не осмеливается подать в отставку, однако цель нахождения реформистов у власти вызывает много вопросов – то ли не допустить повышения детских пособий, то ли привлечь на свою сторону Isamaa. „Рассматривать законопроект о повышении детских пособий по существу реформистам явно не интересно – на ночном заседании присутствовали лишь некоторые депутаты от этой партии. Такое поведение по сути является насмешкой над работой парламента“, - пояснил Карилайд.



„К четвергу мы успели проголосовать по 68 поправкам к законопроекту о повышении детских пособий. Это означает, что нам нужно рассмотреть еще 1123 поправки к этому законопроекту. Продолжим в понедельник. Мы обещали, что пойдем с принятием этого законопроекта до конца, так и будет“, - добавил он.