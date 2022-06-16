16.06.2022, 12:55
Вакансий как грибов после дождя. Украинцы не помогли смягчить кризис на рынке труда(20)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Прибытие украинцев в Эстонию, вопреки ожиданиям, не смягчило нехватку рабочей силы. В этом году на порталах объявлений о вакансиях появилось рекордное количество предложений о работе.
Эстонский рынок уже несколько лет страдает от нехватки рабочей силы. С конца февраля Эстония приняла более 40 000 украинских военных беженцев. Именно с их появлением была надежда, что, возможно, рынок труда теперь несколько вздохнет с облегчением. Однако этого не случилось, все осталось по-прежнему плохо.