Умерла художник и скульптор Айме Юрьо

Детство Айме Юрьо прошло в родном городе Пайде в семье тогдашнего чиновника Министерства сельского хозяйства. В 1947 году она окончила Пайдескую среднюю школу и поступила в Государственный институт прикладного искусства в Таллинне (позже Государственный художественный институт, ныне Академия художеств). Айме Юрьо пришла в эстонское искусство сразу после окончания Художественного института и в том же году была принята в Союз художников. Ее диссертацию, конную фигуру „Кавказская конная игра“ до сих пор можно увидеть в фотоколлекции Художественного музея.