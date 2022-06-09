Умерла художник и скульптор Айме Юрьо
Ушла из жизни Айме Юрьо, эстонский скульптор-медальер, талантливый живописец, акварелист и коллажист, почетный член Союза художников Эстонии.
Детство Айме Юрьо прошло в родном городе Пайде в семье тогдашнего чиновника Министерства сельского хозяйства. В 1947 году она окончила Пайдескую среднюю школу и поступила в Государственный институт прикладного искусства в Таллинне (позже Государственный художественный институт, ныне Академия художеств). Айме Юрьо пришла в эстонское искусство сразу после окончания Художественного института и в том же году была принята в Союз художников. Ее диссертацию, конную фигуру „Кавказская конная игра“ до сих пор можно увидеть в фотоколлекции Художественного музея.
Наследие Айме Юрьо как медальера многогранно, самая красивая из исполненных ею медалей – бронзовая медаль, посвященная заповеднику Матсалу.
Работы Айме Юрьо хранятся в Эстонском художественном музее, Тартуском художественном музее, Эстонском музее театра и музыки, Художественном музее Тартуского университета, Нарвском музее и в Эстонском музее спорта и олимпийских игр.
Прощание с Айме Юрьо состоится в субботу, 11 июня, в 13:30 в крематории Пярнамяэ.