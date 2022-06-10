В Эстонии уже около тысячи человек присоединились к набирающей популярность схеме криптовалюты

„Представляем гениальную криптоплатформу, гарантирующую ежедневное поступление денег на счет в течение 12 лет“. Так рекламировали посвященной криптовалюте семинар компании Zeniq, прошедший 28 мая в Таллинне в центре „Виру“. Цена за билет во время предварительной продажи составляла 15 евро, в день семинара 20 евро.

В информации для Delfi Ärileht о предстоящем семинаре была ссылка на некую Эви Кантола, которая в своих видео, публикуемых в YouTube и Facebook, хвалится тем, что благодаря различным проектам последние полтора года живет, не зная горя. На своем YouTube-канале Bosslady Channel Studio Кантола, попутно сообщая, что торгует на платформе Cash FX, ставит в известность, что недавно присоединилась к проекту компании Zeniq, связанному с криптовалютой.