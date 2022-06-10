10.06.2022, 09:14
В Эстонии уже около тысячи человек присоединились к набирающей популярность схеме криптовалюты(13)
Прежде, чем инвестировать, проверьте благонадежность
ФОТО: Shutterstock / Zeniq
Криптовалюта, созданная, как утверждают, благодаря инвестициям шейха Ахмеда Бин Саида, штаб-квартира которого находится в Дубае, дошла и до эстонских инвесторов. Однако над проектом сгущаются черные тучи.
„Представляем гениальную криптоплатформу, гарантирующую ежедневное поступление денег на счет в течение 12 лет“. Так рекламировали посвященной криптовалюте семинар компании Zeniq, прошедший 28 мая в Таллинне в центре „Виру“. Цена за билет во время предварительной продажи составляла 15 евро, в день семинара 20 евро.