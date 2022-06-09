ЗАКУЛИСЬЕ | Яак Ааб два раза нажал на ядерную кнопку. Зачем?

Все время до этого он оставался перед общественностью в тени, говоря по существу и занимаясь делом. Для партии он, однако, всегда был ценным кадром. Настолько, что даже когда в 2018 году попался полиции за рулем с остаточными явлениями, был довольно быстро ею прощен, в отличие от других попадавших в неприятности министров.