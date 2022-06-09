Рост импорта в апреле увеличил дефицит товарообмена

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах примерно на 1,6 миллиарда евро и импортировано в Эстонию на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в сравнении с апрелем 2021 года увеличился примерно на 439 миллионов евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что причиной столь большого дефицита товарообмена в апреле стало минеральное топливо, импорт которого на 228 миллионов евро превышал экспорт: „Ввоз минерального топлива в наибольшей мере увеличился из Литвы – на 87 миллионов евро, из Финляндии на 78 миллионов евро и из России на 33 миллиона евро“.

Из товаров в апреле больше всего экспортировались древесина и изделия из древесины, минеральное топливо и электроэнергия, а также электрическое оборудование. По сравнению с апрелем прошлого года в наибольшей степени (на 46 миллионов евро) увеличился экспорт древесины и изделий из древесины (в том числе реек из древесины хвойных пород, клееного бруса), на 32 миллиона евро экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (в том числе рапсового масла, сырого молока, сыров) и на 21 миллион евро экспорт различных промышленных изделий (в том числе сборных деревянных строений). Заметнее всего уменьшился экспорт минерального топлива (на 51 миллион евро) и электрооборудования (на 33 миллиона евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. „В Финляндию экспортировались преимущественно части моторов и металлоконструкции, в Латвию – электроэнергия и легковые автомобили, а в Швецию – сборные деревянные строения и коммуникационное оборудование. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Финляндию и Швецию. В Латвию больше экспортировалось электроэнергии, в Финляндию – металлоконструкций, а в Швецию – сборных деревянных строений“, добавила Пуура.