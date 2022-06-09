Рост импорта в апреле увеличил дефицит товарообмена
По данным Департамента статистики, экспорт товаров в апреле увеличился по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 4% и импорт – на 31%. Быстрый рост импорта существенно увеличил дефицит товарообмена, который в апреле достиг 542 миллионов евро.
Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах примерно на 1,6 миллиарда евро и импортировано в Эстонию на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в сравнении с апрелем 2021 года увеличился примерно на 439 миллионов евро.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что причиной столь большого дефицита товарообмена в апреле стало минеральное топливо, импорт которого на 228 миллионов евро превышал экспорт: „Ввоз минерального топлива в наибольшей мере увеличился из Литвы – на 87 миллионов евро, из Финляндии на 78 миллионов евро и из России на 33 миллиона евро“.
Из товаров в апреле больше всего экспортировались древесина и изделия из древесины, минеральное топливо и электроэнергия, а также электрическое оборудование. По сравнению с апрелем прошлого года в наибольшей степени (на 46 миллионов евро) увеличился экспорт древесины и изделий из древесины (в том числе реек из древесины хвойных пород, клееного бруса), на 32 миллиона евро экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (в том числе рапсового масла, сырого молока, сыров) и на 21 миллион евро экспорт различных промышленных изделий (в том числе сборных деревянных строений). Заметнее всего уменьшился экспорт минерального топлива (на 51 миллион евро) и электрооборудования (на 33 миллиона евро).
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. „В Финляндию экспортировались преимущественно части моторов и металлоконструкции, в Латвию – электроэнергия и легковые автомобили, а в Швецию – сборные деревянные строения и коммуникационное оборудование. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Финляндию и Швецию. В Латвию больше экспортировалось электроэнергии, в Финляндию – металлоконструкций, а в Швецию – сборных деревянных строений“, добавила Пуура.
Реэкспорт из Эстонии увеличился на 16%, а вывоз эстонских товаров остался на уровне прошлого апреля. Доля товаров эстонского производства составила 70% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт древесины и изделий из дерева (реек из древесины хвойных пород и струганых еловых досок), сборных деревянных строений и изделий из металла (в том числе металлоконструкций) эстонского производства.
Из товаров в Эстонию больше всего импортировались минеральное топливо и электроэнергия, металл и изделия из металла, транспортные средства, а также электрооборудование. Более всего (на 222 миллиона евро) увеличился ввоз минерального топлива (в том числе природного газа и моторного топлива) и электроэнергии, на 60 миллионов евро импорт металла и изделий из металла, а также на 40 миллионов евро импорт древесины и изделий из дерева.
Больше всего товаров ввозилось из Финляндии, Литвы и России. В наибольшей степени увеличился экспорт из Финляндии, Литвы и Латвии. Из Финляндии больше экспортировалось моторного бензина и электроэнергии, из Литвы – моторного топлива, а из Латвии – природного газа.