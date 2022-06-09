Alexela: бензин по 2 евро за литр может надолго стать новой реальностью

По его оценке, если цены на бензин и дизель останутся в районе двух евро за литр и не продолжат рост, это можно будет считать положительным вариантом развития событий на топливном рынке.

Кярсна пояснил, что если Рийгикогу примет рассматриваемый сейчас законопроект о снижении топливного акциза, то бензин на АЗС подешевеет на 25 центов за литр, а дизель - на 5-6 центов.

Нефть на мировых рынках последний раз стоила 120 долларов за баррель в 2012-2014 годах, однако в тот период розничные цены на топливо в Эстонии были около 1,5 евро за литр.

"[С тех пор] выросли акцизы, появилась обязанность добавлять биотопливо, эффект ослабления евро к доллару где-то 13 центов за литр“, - пояснил член правления Alexela, почему бензин теперь стоит на четверть дороже при том же уровне цен на нефть.

По словам Кярсна, эта ситуация имеет серьезные экономические последствия. "Живущие за городом должны ездить на автомобиле. Одна заправка теперь стоит на евро за литр дороже, чем в прошлом году, т.е. на 50 евро за заправку“, - сказал он.

Многие европейские страны уже снизили акцизы и теперь рассчитывают на снижение цен на топливо по мере улучшения ситуации с поставками.