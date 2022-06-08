Статистика ужасает: число ДТП с пострадавшими увеличилось на треть. В чем причина?

График, составленный Эстонским Фондом дорожного страхования, демонстрирует, что количество получивших повреждения при дорожном происшествии людей резко возросло в июле 2021 года. Начиная с этого месяца число пострадавших стабильно держится вокруг отметки 1500 человек. Красной линией отмечено количество пьяных водителей, которые участвовали в ДТП. Их количество вместе с общим числом пострадавших не возросло.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов объяснила RusDelfi, что электросамокаты виноваты лишь косвенно. По данным Транспортного департамента, количество травмированных людей в авариях действительно увеличилось в прошлом году. Доля пострадавших водителей легкого транспорта в статистике также очень велика. Это вызвано тем, что общее количество людей, выбирающих альтернативные личному автомобилю способы передвижения по Эстонии - увеличилось в разы.

Однако резкий рост вызван тем, что департамент стал учитывать в дорожной статистике пострадавших водителей самокатов и велосипедов лишь в 2021 году. В 2020 году статистика велась только по связанным с автомобилями происшествиям. Если падение с двухколесного транспортного средства происходило, к примеру, при потери равновесия или съезда с дороги, то в статистику оно не попадало. Теперь же департамент приравнивает эти случаи к ДТП.

Таким образом можно сказать, что изменение статистики в худшую сторону вызвано новой системой учета. Эти травмы случались и ранее, просто их никто не учитывал.