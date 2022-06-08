Кая Каллас — EKRE: выразите мне недоверие!

Сегодня премьер-министр Кая Каллас и министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть и министр сельской жизни Урмас Круузе ответили на вопросы депутатов Рийгикогу.

В числе прочего, задавались вопросы о снижении акцизов на топливо, повышении цен на электроэнергию, оказании помощи Украине и приеме военных беженцев.

Не обошли стороной депутаты и правительственный кризис, в частности, Хелле-Мооника Хельме (EKRE) спросила, почему премьер освободила от должности министров ЦП и подчеркнула, что Каллас должна была, по ее мнению, уйти в отставку, поскольку теперь, по сути, не является легитимным главой правительства.

Каллас парировала, что члены Рийгикогу имеют право не доверять ей как премьер-министру и выразить это недоверие законным путем, и что некоторым следовало бы перечитать Конституцию.