Не найти работников: нехватка охранников грозит очередями в аэропорту

В охранном предприятии G4S работает около 1400 охранник ов по всей Эстонии, и это довольно сложная и интенсивная работа. Изнурительный труд — одна из причин, по которой в обществе ощущается реальная нехватка работников сферы безопасности.

По словам директора и члена правления подразделения безопасности G4S Виллу Ыуна, сейчас в фирме не хватает более сотни сотрудников, около 50-и из которых по пришествию сразу же отправляются на работу в службу безопасности Таллиннского аэропорта. Это место, в котором нехватка персонала ощущается особенно остро. В результате пассажиры обслуживаются медленнее, а очереди становятся неудобно длинными.