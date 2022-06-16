Новости Эстонии
16.06.2022, 11:26

Не найти работников: нехватка охранников грозит очередями в аэропорту

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Проверка безопасности в Таллиннском аэропорту
Проверка безопасности в Таллиннском аэропорту
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

По данным охранной фирмы G4S, на рынке исторически сложилась нехватка компетентных сотрудников охранной службы. Однако эта ситуация имеет далеко идущие последствия для общества в целом.

В охранном предприятии G4S работает около 1400 охранников по всей Эстонии, и это довольно сложная и интенсивная работа. Изнурительный труд — одна из причин, по которой в обществе ощущается реальная нехватка работников сферы безопасности.

По словам директора и члена правления подразделения безопасности G4S Виллу Ыуна, сейчас в фирме не хватает более сотни сотрудников, около 50-и из которых по пришествию сразу же отправляются на работу в службу безопасности Таллиннского аэропорта. Это место, в котором нехватка персонала ощущается особенно остро. В результате пассажиры обслуживаются медленнее, а очереди становятся неудобно длинными.

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