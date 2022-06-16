16.06.2022, 11:26
Не найти работников: нехватка охранников грозит очередями в аэропорту(12)
ФОТО: | Ekspress Meedia
По данным охранной фирмы G4S, на рынке исторически сложилась нехватка компетентных сотрудников охранной службы. Однако эта ситуация имеет далеко идущие последствия для общества в целом.
В охранном предприятии G4S работает около 1400 охранников по всей Эстонии, и это довольно сложная и интенсивная работа. Изнурительный труд — одна из причин, по которой в обществе ощущается реальная нехватка работников сферы безопасности.