Новости Эстонии
08.06.2022, 09:32

Председатель таллиннской фракции EKRE: Ратас - предатель без яиц

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ВМЕСТЕ: Юри Ратас и председатель EKRE esimees Мартин Хельме.
ВМЕСТЕ: Юри Ратас и председатель EKRE esimees Мартин Хельме.
ФОТО: Foto: Kiur Kaasik

Март Каллас (EKRE) во вторник написал в Facebook, что его партия не желает формировать правительственную коалицию с той самой "преступной" Центристской партией.

В числе прочего, Каллас, председатель фракции EKRE Таллинского городского собрания, перечислил грехи предыдущих министров Центристской партии: "Вернуть в правительство Кийка, который раздавал деньги сексуальным меньшинствам, а не нуждающимся, и который вместе с Каей Каллас установил вакцинную диктатуру? Яани, который применял сталинские методы против народа? Лийметса, который не был министром иностранных дел? Ленивого, как грязная муха Ааса? Предателя без яиц Ратаса, поддавшегося на провокации СМИ и постоянно извиняющегося?"

Март Каллас

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