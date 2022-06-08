Председатель таллиннской фракции EKRE: Ратас - предатель без яиц

В числе прочего, Каллас, председатель фракции EKRE Таллинского городского собрания, перечислил грехи предыдущих министров Центристской партии: "Вернуть в правительство Кийка, который раздавал деньги сексуальным меньшинствам, а не нуждающимся, и который вместе с Каей Каллас установил вакцинную диктатуру? Яани, который применял сталинские методы против народа? Лийметса, который не был министром иностранных дел? Ленивого, как грязная муха Ааса? Предателя без яиц Ратаса, поддавшегося на провокации СМИ и постоянно извиняющегося?"