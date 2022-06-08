Департамент здоровья: любители рискованного секса рискуют заболеть обезьяньей оспой

Оспа обезьян распространяется при непосредственном контакте с больным или через поверхности, загрязненные инфекционными выделениями больного. Некоторые инфицированные люди определяют себя как занимающихся сексом с мужчинами или бисексуалами. Однако в части случаев таких связей обнаружено не было, и они не посещали районы с повышенным риском.