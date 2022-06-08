Новости Эстонии
08.06.2022, 08:21

Департамент здоровья: любители рискованного секса рискуют заболеть обезьяньей оспой

 
Eesti Ekspress
ФОТО: Unsplash

Люди с рискованным сексуальным поведением более склонны к распространению обезьяньей оспы.

К таким людям относятся имеющие много половых партнеров или участники различных с сексом мероприятий, пояснила Eesti Ekspress главный специалист по инфекционным заболеваниям Департамента здоровья Юта Варьяс.

Она отметил, что раса, пол и сексуальная ориентация не играют роли в распространении инфекционных заболеваний.

Оспа обезьян распространяется при непосредственном контакте с больным или через поверхности, загрязненные инфекционными выделениями больного. Некоторые инфицированные люди определяют себя как занимающихся сексом с мужчинами или бисексуалами. Однако в части случаев таких связей обнаружено не было, и они не посещали районы с повышенным риском.

По состоянию на 3 июня в Европейском союзе было зарегистрировано 464 подтвержденных случая оспы обезьян.

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