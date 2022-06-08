08.06.2022, 09:15
На улице тепло, но электричество все равно дорогое. Почему?(3)
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Погода в последние дни стояла теплая и солнечная. Однако средняя биржевая цена электроэнергии остается высокой. По данным Nordpool, сегодня средняя биржевая цена электроэнергии составляет 163,04 евро за мегаватт-час. Есть много причин, по которым цена на фондовом рынке высока, несмотря на теплую погоду.
Менеджер по маркетингу Nordpool Ингрид Арус отмечает, что цена в настоящее время высокая, в основном из-за дефицита в соседних системах. «В Финляндии на атомной электростанции Olkiluoto I проходит ежегодное техническое обслуживание одного энергоблока (890 МВт), которое продлится до пятницы этой недели. Olkiluoto III приступила к работе, но производит электричества меньше и позже, чем планировалось», - сказала Арус.