На улице тепло, но электричество все равно дорогое. Почему?

Менеджер по маркетингу Nordpool Ингрид Арус отмечает, что цена в настоящее время высокая, в основном из-за дефицита в соседних системах. «В Финляндии на атомной электростанции Olkiluoto I проходит ежегодное техническое обслуживание одного энергоблока (890 МВт), которое продлится до пятницы этой недели. Olkiluoto III приступила к работе, но производит электричества меньше и позже, чем планировалось», - сказала Арус.