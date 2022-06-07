В центре Таллинна вновь начинает работу велосипедный патруль скорой помощи

Велосипедная бригада оснащена всем необходимым для оказания помощи в случае как легких недомоганий, так и серьезных проблем со здоровьем, в том числе оборудованием для реанимации и травматологии. Если пациента необходимо доставить в больницу, на место вызывается машина скорой помощи.

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, исходя из опыта прошлых лет можно сказать, что велопатруль доказал свою эффективность – оперативная медицинская помощь была оказана сотням людей.

«Скорость - главное преимущество велосипедной бригады по сравнению с машинами скорой помощи – особенно в многолюдных местах, где передвижение на автомобиле может быть затруднено. К примеру, в Старом городе не везде можно проехать на машине - в таких условиях именно медики на велосипедах могут наиболее быстро прибыть на место, чтобы оказать пациенту квалифицированную помощь, а порой и спасти жизнь», - отметила Бешкина.

До начала пандемии коронавирусной инфекции, когда город летом был полон туристов, за сезон помощь оказывалась приблизительно 300 пациентам.

«На месте была оказана помощь 85 пациентам с легкими травмами или проблемами со здоровьем, 79 человек были доставлены в больницу, а 52 - переданы полиции. Помощь в основном требовалась людям, которые находились на улице и в других общественных местах. В ходе патрулирования бригада преодолела свыше 8 920 километров, - уточнил главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. – Я надеюсь, что лето пройдет для всех благополучно и здоровье не подведет, но наша бригада готова прийти на помощь, если вдруг случится беда».

Медики передвигаются на электрических велосипедах, которые поддерживают скорость до 25 км/ч. Аккумуляторы заряжаются от электрических панелей, расположенных на крыше здания Таллиннской скорой помощи – таким образом, велосипеды будут использовать зеленую энергию.

Для вызова скорой помощи следует позвонить по номеру 112.

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