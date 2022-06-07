Эстония готова полностью отключиться от российской электросистемы

В связи с установленными в отношении РФ санкций, с середины мая Россия больше не может продавать свое электричество в страны Балтии и в Финляндию, и теперь электросистему Эстонии, Латвии и Литвы объединяет с Россией лишь то, что они находятся в одном частотном диапазоне, где управление частотой производится централизованно из Москвы.