Эстония готова полностью отключиться от российской электросистемы
В связи с установленными в отношении РФ санкций, с середины мая Россия больше не может продавать свое электричество в страны Балтии и в Финляндию, и теперь электросистему Эстонии, Латвии и Литвы объединяет с Россией лишь то, что они находятся в одном частотном диапазоне, где управление частотой производится централизованно из Москвы.
Поскольку с начала июня системные операторы стран Балтии не будут использовать российские резервы для балансирования системы, то отпадет и необходимость платить за них России, пишет rus.err.ee.
"Страны Балтии находятся с Россией в одном и том же частотном диапазоне. По линиям передач переменного тока постоянно проходит какое-то количество электричества. В электросистеме постоянно должно соблюдаться равновесие производства и потребления, - отметил менеджер по развитию рынка Elering Эркки Сапп.
Эстония уже сейчас готова отключиться от российской электросистемы и подключиться к электросети материковой Европы, но это чревато дополнительными расходами, поэтому Эстония вместе с другими странами Балтии планирует подключиться к электросети материковой Европы к 2025 году, добавил представитель Elering.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.