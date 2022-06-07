За неделю от COVID-19 скончались десять человек, самому молодому было 36

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей были проанализированы 8935 теста, 787 из которых оказались положительными. «Среди лиц старше 60 лет заболеваемость снизилась примерно на 7%», — отметила Сепп, добавив, что коэффициент заражения R повысился до 0,979. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса является средним.

Среднее число госпитализированных из-за COVID-19 за последние семь дней увеличилось до 3,8. По состоянию на утро понедельника в больницах находились 97 пациентов с COVID-19, из которых 28 были госпитализированы ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались десять человек в возрасте 36-93 лет, двое из них не были вакцинированы. Число госпитализированных на этой неделе должно сохраниться в пределах 90 пациентов.

За неделю были введены 1250 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 245 случаях. Дополнительную или бустерную дозу всего получили 459 812 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,7%.

Содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах по-прежнему преимущественно сохраняется на умеренном желтом уровне. Наивысший уровень наблюдается в Лаагри и Пярну. Самый низкий уровень - в Кохтла-Ярве, Валга и Пайде.

С мая Департамент здоровья больше не публикует ежедневную статистику по COVID-19. Карта распространения коронавируса на сайте Департамента здоровья обновляется один раз в неделю по вторникам.

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