EKRE решила начать с Центристской партией переговоры по формированию правительства. И претендует на кресло премьера

Переговоры пройдут в четверг, сообщил председатель EKRE Мартин Хельме.

Какой из партий отойдет пост премьер-министра, выяснится в ходе переговоров, добавил Хельме, но не стал скрывать, что консерваторы хотят получить в возможном союзе премьерское кресло. По словам Хельме, на посту премьер-министра он гораздо быстрее принимал бы решения, чем Юри Ратас.

"Я думаю, что мое главное отличие от Юри Ратаса в том, что я гораздо быстрее принимаю решения. Он очень спокойно все обдумывает, а затем начинает действовать. Я принимаю решения гораздо быстрее и смелее", - приводит слова лидера EKRE rus.err.

Партия "Отечество" получила также приглашение создать коалицию и от Партии реформ. Таким образом Isamaa будет параллельно вести переговоры с Партией реформ и социал-демократами, а также с центристами и EKRE.

Isamaa сообщила вчера, что примет решение в субботу.