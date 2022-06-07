EKRE решила начать с Центристской партией переговоры по формированию правительства. И претендует на кресло премьера(33)
Во второй половине дня правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE) решило принять предложение Центристской партии начать переговоры о формировании правительственной коалиции с участием ЦП и партии Isamaa ("Отечество").
Переговоры пройдут в четверг, сообщил председатель EKRE Мартин Хельме.
Какой из партий отойдет пост премьер-министра, выяснится в ходе переговоров, добавил Хельме, но не стал скрывать, что консерваторы хотят получить в возможном союзе премьерское кресло. По словам Хельме, на посту премьер-министра он гораздо быстрее принимал бы решения, чем Юри Ратас.
"Я думаю, что мое главное отличие от Юри Ратаса в том, что я гораздо быстрее принимаю решения. Он очень спокойно все обдумывает, а затем начинает действовать. Я принимаю решения гораздо быстрее и смелее", - приводит слова лидера EKRE rus.err.
Партия "Отечество" получила также приглашение создать коалицию и от Партии реформ. Таким образом Isamaa будет параллельно вести переговоры с Партией реформ и социал-демократами, а также с центристами и EKRE.
Isamaa сообщила вчера, что примет решение в субботу.