ФОТО | Осиротевшие птенцы черных аистов поправляются в клинике

На прошлой неделе мы сообщали, что семья аистов из Йыгевамаа находится в опасности: самец Ян исчез, а самка Яаника не может покинуть гнездо и добыть пропитание для своих детей.

То, что в холодную погоду Яаника вылетала из гнезда, стало для трех птенцов роковым.

Для самки такое поведение было неестественным. "Вместо чтобы по ночам согревать птенцов, а в солнечное время искать пищу, она делала в точности наоборот", - рассказал ветеринар Мадис Лейвитс, на попечении которого находятся трое выживших птенцов.

По его словам, у черных аистов за корм птенцов отвечает самец. Что случилось с Яном, почему он пропал (из-за чего кормом для птенцов пришлось заниматься самке) до сих пор неизвестно.

Учитывая все обстоятельства, чувствуют себя спасенные аистята довольно хорошо. Особенно двое из них, которые растут буквально на глазах. Третий, самый маленький, немного пассивнее.

Кормят птенцов с помощью специального приспособления-муляжа, основное блюдо их меню - рыба. "Черные аисты отличаются от белых тем, что находят себе пищу в основном в воде - это рыба, лягушки, тритоны", - пояснил Лейвитс.

В будущем птенцов перевезут, по всей видимости, в искусственное гнездо на природу, где они будут потихоньку привыкать окружающей среде и готовиться к самостоятельной жизни.

Пациентов ветеринарной клиники Аграрного университета можно поддержать, перечислив средства на счет:

SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond

EE637700771000812666 (LHV)

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