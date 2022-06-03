Трагедия в семье знаменитых аистов: из гнезда пропал самец, двое птенцов уже погибли

Еще несколько дней назад все любители птиц следили за тем, как подрастают шестеро птенцов аиста, а уже сегодня их осталось только четверо. Почему самец не вернулся в гнездо, до сих пор непонятно. Самка Яаника не может в одиночку справиться со своими малышами.

"Мать должна защищать их от дождя и ветра. Этих птенцов нужно срочно достать из гнезда!" — говорит Вирге Высуялг, одна из руководительниц Эстонской ассоциации дикой природы. Она добавляет, что в качестве альтернативы можно было бы покормить птенцов самим, но добраться до гнезда не так-то просто.

"Это все происходит у нас на глазах. Мы имеем дело с самым охраняемым видом птиц, и мы просто позволяем им умирать! - не скрывает Вирге своего возмущения халатностью Министерства окружающей среды. - Все просто смотрят, как они умирают".

Вирге считает, что ближайшие несколько часов являются критическими для потомства, — "если им не помочь, они все погибнут".

Эстонский союз дикой природы находится в тесном контакте с обществом охраны птиц Kotkaklubi, который в настоящее время работает над поиском решений этой проблемы. Они рассматривают возможность установки недалеко от гнезда на воде "рыбного кармана", рядом с которым разместят чучело аиста. Это может привлечь самку аиста к карману с едой. И в тот момент, когда мать птенцов выйдет из гнезда, ее детям можно будет подкинуть свежую рыбу. Успешного опыта применения такого обманного метода еще не было, но защитники природы все равно намерены его испробовать.

По словам главного специалиста бюро охоты и водной фауны Департамента окружающей среды Яна Сиймсона, период становления – очень трудное время для птенцов. "К сожалению, не все птицы достигают зрелого возраста. Естественный отбор — неотъемлемая часть природы. Человеку не нужно вмешиваться в этот процесс, — напоминает он. - Наблюдать за гибелью птенцов в прямом эфире очень больно. Не все готовы к таким сильным переживанием. Если вы не в состоянии это вынести, обратитесь в MTÜ Kotkaklubi, чтобы они отключили камеру".

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