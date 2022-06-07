ФОТО | Шольц на встрече с Каллас: присутствие НАТО в Эстонии должно вырасти

На встрече премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президента Литвы Гитанаса Науседы, премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша и канцлера Германии Олафа Шольца сегодня в Вильнюс е обсудили предстоящий саммит НАТО и конкретные шаги по укреплению восточного крыла, а также необходимость помощи и политической поддержки Украине.

Кая Каллас, которая накануне встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Вильнюсе, заявила, что союзники разделяют общее понимание того, что присутствие НАТО в нашем регионе должно значительно возрасти как в воздушном пространстве, так на суше и на море, и что эти решения должны быть приняты на грядущем саммите НАТО в Мадриде.