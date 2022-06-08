Теперь и в Эстонии! В Elisa стартовал пилотный проект по переходу на 4-дневную рабочую неделю
На прошлой неделе, 1 июня, в телекоммуникационной компании Elisa стартовал пилотный проект по переходу на 4-дневную рабочую неделю. Новшество коснется технологического отдела и продлится до 26 августа.
Руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли отметил, что целью компании является быть лучшим работодателем, который постоянно тестирует гибкие и новаторские рабочие режимы. "Концепция 4-дневной рабочей недели основывается на том, что люди будут использовать рабочие дни более эффективно и смогут выполнить работу 5 дней за 4 рабочих дня", - пояснил Полли.
Рабочая неделя будет длиться с понедельника по четверг.
"В организации, где вообще возможно проведение такого эксперимента, должно быть место доверию - как себе, так и своим коллегам", - добавил Полли.
После окончания эксперимента будут проанализированы его результаты и принято решение о дальнейших шагах.