ФОТО И ВИДЕО | Каллас в Лондоне: мы должны дать агрессору четкий сигнал - не подходи, будем стрелять

По результатам встречи премьер-министры приняли совместное заявление, посвященное сотрудничеству между Эстонией и Великобританией и укреплению позиции НАТО в области обороны и сдерживания. Каллас и Джонсон заявили, что на саммите НАТО должны быть приняты конкретные решения по усилению защиты и сдерживания восточного крыла, сообщило коммуникационное бюро правительства. "Для обороны Эстонии необходимы более мощные силы высокой готовности, действующие под четким структурным руководством НАТО", — сказал Каллас. "Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут сотрудничать в сфере создания в Эстонии структуры управления на уровне подразделений. Детали будут разработаны к саммиту НАТО в Мадриде".

Каллас добавила, что в случае, если агрессия достигнет границ НАТО, необходимо не просто четко продемонстрировать волю самого альянса, но и способность защищать каждый сантиметр территории союзников. "НАТО своей оборонительной позицией должен дать агрессору четкий сигнал: "Не подходи, будем стрелять. Даже не вздумай приближаться", - заявила Каллас.

Говоря об Украине, премьер-министры признали, что нет времени ждать, и что свободный мир должен действовать решительно. "Украина должна выиграть эту войну, а агрессор - проиграть", - подчеркнула Каллас. Премьер-министр добавила, что Эстония и Великобритания являются одними из самых верных сторонников Украины. "Ты понимаем, что находится на чаше весов. Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии для борьбы с агрессором и освобождения своей территории", - сказала премьер-министр.