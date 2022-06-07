ФОТО И ВИДЕО | Каллас в Лондоне: мы должны дать агрессору четкий сигнал - не подходи, будем стрелять(3)
В понедельник в Лондоне премьер-министр Кая Каллас встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Встреча произошла в контексте интересной ситуации: Джонсон в тот вечер ожидал вотума недоверия, а Каллас несколькими днями ранее осталась во главе правительства меньшинства. Офис Джонсона обещает направить в Прибалтику дополнительные боевые части.
По результатам встречи премьер-министры приняли совместное заявление, посвященное сотрудничеству между Эстонией и Великобританией и укреплению позиции НАТО в области обороны и сдерживания. Каллас и Джонсон заявили, что на саммите НАТО должны быть приняты конкретные решения по усилению защиты и сдерживания восточного крыла, сообщило коммуникационное бюро правительства. "Для обороны Эстонии необходимы более мощные силы высокой готовности, действующие под четким структурным руководством НАТО", — сказал Каллас. "Мы договорились с премьер-министром Джонсоном, что Эстония и Великобритания будут сотрудничать в сфере создания в Эстонии структуры управления на уровне подразделений. Детали будут разработаны к саммиту НАТО в Мадриде".
Каллас добавила, что в случае, если агрессия достигнет границ НАТО, необходимо не просто четко продемонстрировать волю самого альянса, но и способность защищать каждый сантиметр территории союзников. "НАТО своей оборонительной позицией должен дать агрессору четкий сигнал: "Не подходи, будем стрелять. Даже не вздумай приближаться", - заявила Каллас.
Говоря об Украине, премьер-министры признали, что нет времени ждать, и что свободный мир должен действовать решительно. "Украина должна выиграть эту войну, а агрессор - проиграть", - подчеркнула Каллас. Премьер-министр добавила, что Эстония и Великобритания являются одними из самых верных сторонников Украины. "Ты понимаем, что находится на чаше весов. Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии для борьбы с агрессором и освобождения своей территории", - сказала премьер-министр.
Каллас и Джонсон подчеркнули, что никогда не перестанут поддерживать независимость и территориальную целостность Украины. "Мы должны продолжать парализовывать путинскую военную машину и всячески изолировать военных преступников. Путин и все те, кто совершил военные преступления, должны знать, что день их суда близок", - сказала Каллас. "Также необходимо воздерживаться от преждевременных призывов к миру. Россия не изменила своих целей. Плохо достигнутый мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас, потому что агрессор рано или поздно вернется",- заявила Каллас.
После встречи пресс-представитель канцелярии премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 сообщил, что Соединенное королевство планирует направить в страны Балтии "дополнительную боевую группу" для обеспечения там безопасности и стабильности.