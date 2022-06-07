Почти четверть жителей Эстонии не считают Россию виноватой в войне

Согласно проведенному в марте опросу, РФ считали угрозой безопасности 68% жителей Эстонии, 24% такого мнения не придерживались, 68% возлагали вину за войну в Украине на Москву, 15% - на западные страны, которые "провоцировали РФ", а 9% - на Украину, в которой якобы притеснялось русскоязычное население.



До начала российского вторжения в Украину значительная часть населения Центральной и Восточной Европы рассматривала себя как находящееся где-то между Востоком и Западом, но теперь геополитическая ориентация сдвинулась на Запад.



74% жителей Эстонии поддерживают членство в ЕС, а против выступают 16%. Отношение к ЕС в стране за год не изменилось.



В Эстонии число сторонников членства в НАТО выросло за год с 70% до 72%, а число противников составило 19%, а уровень положительного восприятия российского президента Владимира Путина в Эстонии снизился за год с 30% до 22%.



Украину назвали независимым государством 69% жителей Эстонии, 24% - марионеткой Запада, и 1% - частью России.