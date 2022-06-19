Цена на газ и электричество не упадет до следующей весны. Что можно сделать сейчас, чтобы выжить в новом отопительном сезоне?

"Клиенты, которые были настоящими сторонниками Украины, отказались от газа еще в марте. Нет смысла собирать деньги и отправлять их в Украину, если одновременно с этим мы отправляем миллионы в Россию", - говорит руководитель по развитию SW Energia Вадим Ногтев.