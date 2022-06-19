19.06.2022, 10:21
Цена на газ и электричество не упадет до следующей весны. Что можно сделать сейчас, чтобы выжить в новом отопительном сезоне?(38)
Что нужно сделать жителям частных и многоквартирных домов, чтобы отказаться от газа?
Как и когда фиксировать ценовой пакет на электроэнергию?
Как будет вести себя биржевая цена на электричество и газ?
ФОТО: | Ekspress Meedia
Цена на природный газ остается высокой, а неопределенность в отношении сроков завершения строительства СПГ-терминала обещает еще больше ее поднять. Завершение строительства терминала в Палдиски также напрямую повлияет на биржевую цену на электроэнергию.