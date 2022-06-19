Новости Эстонии
19.06.2022, 10:21

Цена на газ и электричество не упадет до следующей весны. Что можно сделать сейчас, чтобы выжить в новом отопительном сезоне?

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  • Что нужно сделать жителям частных и многоквартирных домов, чтобы отказаться от газа?

  • Как и когда фиксировать ценовой пакет на электроэнергию?

  • Как будет вести себя биржевая цена на электричество и газ?

До сих пор нет уверенности, что Эстония будет обеспечена поставками СПГ к осени, и по поводу цены можно сказать только то, что она вырастет
До сих пор нет уверенности, что Эстония будет обеспечена поставками СПГ к осени, и по поводу цены можно сказать только то, что она вырастет
ФОТО: Taavi Arus | Ekspress Meedia

Цена на природный газ остается высокой, а неопределенность в отношении сроков завершения строительства СПГ-терминала обещает еще больше ее поднять. Завершение строительства терминала в Палдиски также напрямую повлияет на биржевую цену на электроэнергию.

"Клиенты, которые были настоящими сторонниками Украины, отказались от газа еще в марте. Нет смысла собирать деньги и отправлять их в Украину, если одновременно с этим мы отправляем миллионы в Россию", - говорит руководитель по развитию SW Energia Вадим Ногтев.

По данным компаний, эксплуатирующих более 50 сетей централизованного теплоснабжения, в настоящее время потребители очень заинтересованы в сланцевом масле, на которое можно перейти с газа. По словам Ногтева, большой интерес представляет, например, пищевая промышленность, которая летом потребляет много газа. Кроме того, интерес проявили некоторые отрасли, использующие газовое отопление.

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